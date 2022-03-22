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旅遊飲食
2022-03-22 16:11:18

熟食中心｜旺角兩大熟食中心精選推介！特式咖喱農夫包/超滑嫩海南雞/妹記足料生滾粥

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熟食中心｜旺角兩大熟食中心精選推介！特式咖喱農夫包/超滑嫩海南雞/妹記足料生滾粥

熟食中心｜旺角兩大熟食中心精選推介！特式咖喱農夫包/超滑嫩海南雞/妹記足料生滾粥

熟食中心向來臥虎藏龍，隱藏不少平民美食。單在旺角區，數街之隔已經有旺角熟食市場和花園街熟食中心，識食之人都知道內裏有很多餐廳選擇，眼花繚亂？即看下文看看我們為各位精選的4間美食推介吧！
 

旺角特式咖喱農夫包

談到上海街旺角熟食市場內最有名氣的食物，絕對是澳門翠苑餐廳的招牌咖喱農夫包！店舖將巨型的農夫包焗得外脆內軟，然後把裏面部份麵包取出，客人享用的時候可以自行倒入附上的咖喱汁。這店的咖喱用葡國香料秘製，味道香辣特別開胃，而且份量多，足料又飽肚。咖喱分別有牛肉、豬肉和雞肉可以選擇，牛肉最受歡迎，選用牛腩部位，口感軟腍入味，富有肉香之餘，亦和咖喱汁非常合襯。吃完咖喱農夫包，一定要是是他們的凍咖啡，入口順滑不苦澀，剛好可以中和咖喱的重口味。

澳門翠苑餐廳
地址：九龍旺角上海街557號旺角熟食市埸2樓8號舖

巨型農夫包焗得外脆內軟。（相片來源：instagram：foodie_christies） 咖喱用葡國香料秘製，味道香辣特別開胃。（相片來源：instagram：eaturday） 招牌咖喱農夫包。（相片來源：instagram：eaturday）

熟食中心超滑嫩海南雞

很多人都以為熟食中心裏面就只有港式大排檔，但其實泰國菜也是常見的熟食中心美食。泰風佳味海南雞同樣位於上海街旺角熟食市場，賣點是價錢相宜和選擇超豐富，餐牌上有近40款泰式食物，例如香茅豬扒飯、冬陰功湯飯、青咖喱飯、香葉肉碎飯配荷包蛋等等。如果首次來到光顧，一定要試試他們的招牌海南雞飯，單是海南雞飯已經有多款選擇，包括泰式、薑蔥、麻辣和香辣，價錢由$42起，非常抵食。點一客泰式口味的海南雞飯，雞皮爽滑，雞肉肥美新鮮，泰式醬汁酸辣又醒胃，黃姜油飯飯粒分明，整體味道有驚喜，以後在旺角搵食又多個選擇！

泰風佳味海南雞
地址：旺角上海街557號綜合大樓2樓旺角熟食市場2號鋪

招牌海南雞飯非常抵食。（相片來源：instagram：tttbbkk） 如果首次來到光顧，一定要試試他們的招牌海南雞飯。（相片來源：instagram：shirley_omma） 泰風佳味海南雞，價錢相宜，選擇超豐富。（相片來源：instagram：hkfunfoodrecord）

必食足料生滾粥名店

轉場去花園街市熟食中心，這裡亦有幾間老字號。妹記生滾粥品開業四十多年，由妹姐於1979年所創立，最初於麥花臣球場前擺檔，儲落不少口碑，到九十年代初遷到旺角花園街街市至今。妹記招牌的生滾粥，粥底由凌晨開始準備，用越南絲苗米、 皮蛋、新鮮豬骨及大魚熬煮數小時配以每日凌晨由海鮮市場內直接採購的各種新鮮食材，客人點餐的時候再即叫即「生滾」，煮成一碗碗足料的生滾粥。最推介魚腩粥，生滾粥特別有鑊氣，魚肉厚嫩鮮甜，份量頗多，配上綿密粥底，暖腹又滋味。

妹記生滾粥品
地址：旺角花園街123A號花園街市政大廈3樓熟食中心11-12號舖

 

最推介魚腩粥。（相片來源：instagram：eat.ba.la） 妹記生滾粥品開業四十多年。（相片來源：instagram： ichigo_foodie） 招牌生滾粥（相片來源：instagram： ichigo_foodie）

港式咖啡配西多士

當人人都光顧打卡Cafe的時候，在旺角花園街街市上面就有這一間樹輝咖啡。店舖是港式傳統茶檔，吃簡單的茶餐廳餐點為主，有早餐常餐也有鑊氣小炒，很受街坊歡迎。店舖的招牌貨當然是港式咖啡，咖啡較為濃郁，入口有淡淡的烘焙香氣，水準不錯。另外下午茶時間來到，不妨試試他們的西多士，炸得金黃香脆，倒滿糖漿煉奶，放上牛油，簡單美味。

樹輝咖啡
地址：旺角花園街123A號花園街市政大廈3樓熟食中心19號舖

港式傳統茶檔份外有風味。（相片來源：instagram：tungcckevin） 港式咖啡。（相片來源：instagram：tungcckevin） 西多士炸得香脆（相片來源：instagram：whatisyourgame3）
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