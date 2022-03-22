熟食中心｜旺角兩大熟食中心精選推介！特式咖喱農夫包/超滑嫩海南雞/妹記足料生滾粥

熟食中心向來臥虎藏龍，隱藏不少平民美食。單在旺角區，數街之隔已經有旺角熟食市場和花園街熟食中心，識食之人都知道內裏有很多餐廳選擇，眼花繚亂？即看下文看看我們為各位精選的4間美食推介吧！
旺角特式咖喱農夫包
談到上海街旺角熟食市場內最有名氣的食物，絕對是澳門翠苑餐廳的招牌咖喱農夫包！店舖將巨型的農夫包焗得外脆內軟，然後把裏面部份麵包取出，客人享用的時候可以自行倒入附上的咖喱汁。這店的咖喱用葡國香料秘製，味道香辣特別開胃，而且份量多，足料又飽肚。咖喱分別有牛肉、豬肉和雞肉可以選擇，牛肉最受歡迎，選用牛腩部位，口感軟腍入味，富有肉香之餘，亦和咖喱汁非常合襯。吃完咖喱農夫包，一定要是是他們的凍咖啡，入口順滑不苦澀，剛好可以中和咖喱的重口味。
澳門翠苑餐廳
地址：九龍旺角上海街557號旺角熟食市埸2樓8號舖
熟食中心超滑嫩海南雞
很多人都以為熟食中心裏面就只有港式大排檔，但其實泰國菜也是常見的熟食中心美食。泰風佳味海南雞同樣位於上海街旺角熟食市場，賣點是價錢相宜和選擇超豐富，餐牌上有近40款泰式食物，例如香茅豬扒飯、冬陰功湯飯、青咖喱飯、香葉肉碎飯配荷包蛋等等。如果首次來到光顧，一定要試試他們的招牌海南雞飯，單是海南雞飯已經有多款選擇，包括泰式、薑蔥、麻辣和香辣，價錢由$42起，非常抵食。點一客泰式口味的海南雞飯，雞皮爽滑，雞肉肥美新鮮，泰式醬汁酸辣又醒胃，黃姜油飯飯粒分明，整體味道有驚喜，以後在旺角搵食又多個選擇！
泰風佳味海南雞
地址：旺角上海街557號綜合大樓2樓旺角熟食市場2號鋪
必食足料生滾粥名店
轉場去花園街市熟食中心，這裡亦有幾間老字號。妹記生滾粥品開業四十多年，由妹姐於1979年所創立，最初於麥花臣球場前擺檔，儲落不少口碑，到九十年代初遷到旺角花園街街市至今。妹記招牌的生滾粥，粥底由凌晨開始準備，用越南絲苗米、 皮蛋、新鮮豬骨及大魚熬煮數小時，配以每日凌晨由海鮮市場內直接採購的各種新鮮食材，客人點餐的時候再即叫即「生滾」，煮成一碗碗足料的生滾粥。最推介魚腩粥，生滾粥特別有鑊氣，魚肉厚嫩鮮甜，份量頗多，配上綿密粥底，暖腹又滋味。
妹記生滾粥品
地址：旺角花園街123A號花園街市政大廈3樓熟食中心11-12號舖
港式咖啡配西多士
當人人都光顧打卡Cafe的時候，在旺角花園街街市上面就有這一間樹輝咖啡。店舖是港式傳統茶檔，吃簡單的茶餐廳餐點為主，有早餐常餐也有鑊氣小炒，很受街坊歡迎。店舖的招牌貨當然是港式咖啡，咖啡較為濃郁，入口有淡淡的烘焙香氣，水準不錯。另外下午茶時間來到，不妨試試他們的西多士，炸得金黃香脆，倒滿糖漿煉奶，放上牛油，簡單美味。
樹輝咖啡
地址：旺角花園街123A號花園街市政大廈3樓熟食中心19號舖