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旅遊飲食
2022-03-24 18:38:55

熟食中心｜港島人氣鵝頸熟食中心！間間都係人龍名店 清真惠記/九記牛什粉麵/海記燒臘飯店/根記健康素食

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鵝頸熟食中心｜港島最人氣熟食中心！間間都係人龍名店 清真惠記/九記牛什粉麵/海記燒臘飯店/根記健康素食

鵝頸熟食中心｜港島最人氣熟食中心！間間都係人龍名店 清真惠記/九記牛什粉麵/海記燒臘飯店/根記健康素食

鵝頸熟食中心是香港第一個位於街市裏面的熟食中心，多年內都是區內街坊、學生和上班族的飯堂，晚上更有不少店舖供應大排檔美食，尤其是冬天特別多人來光顧羊腩煲，氣氛一流。接下來推介四間這裏必食的人龍名店，全部都很有名氣，味道有保證！

馳名清真咖喱羊腩

清真惠記開業超過半世紀，老闆是回教徒，所以店舖並不提供豬肉食品，反而有自家出品的燒鵝和馳名咖喱，公認有水準。來到這裏必食掛爐燒鴨髀飯，鴨皮烘得香脆，富有光澤，非常吸引，肉質香嫩亦有油香。另外咖喱羊腩用秘製香料煮製，風味特別，雖然質感較稀，但吃起來味道濃郁，香而不辣，羊腩軟腍入味而且份量多，難怪最受歡迎！

清真惠記

地址：灣仔寶靈頓道21號鵝頸街市1樓鵝頸熟食中心5號鋪

清真惠記開業超過半世紀。（相片來源：instagram：hy_food_10） 咖喱羊腩。（相片來源：instagram：billy_tsoi_hk） 羊腩軟腍入味而且份量多（相片來源：instagram：billy_tsoi_hk） 必食掛爐燒鴨髀飯。（相片來源：instagram：hy_food_10）

人龍牛雜車仔麵

除了最有名氣的清真惠記外，九記牛什粉麵都很受歡迎，午市必定大排長龍。店家主打牛雜和車仔麵，近二十款配餸可供選擇，最平三餸粉麵＄34就有交易，平絕銅鑼灣！來到必食煎魚餅，以鯪魚肉自家製作，口感彈牙，亦富有魚肉鮮香。另外馳名牛什亦出色，用新鮮牛製作，份量多，而且夠入味，牛腸處理得乾淨，牛肚軟腍，整體水準高！

九記牛什粉麵

地址：灣仔寶靈頓道21號鵝頸街市1樓鵝頸熟食中心8號鋪

客人需要自行排隊買麵。（相片來源：instagram：ryokotsukahara） 牛雜車仔麵。（相片來源：instagram：funny_thing） 近二十款配餸可供選擇。（相片來源：instagram：ryokotsukahara）

抵食素菜三餸飯

假若你是素食人士，一定要試試這間CP值很高的素菜，店舖以三餸飯套餐作為招徠，美味齋菜配上白飯例湯不過賣四十多元，對比同區餐廳絕對經濟實惠。菜式方面選擇亦多，有番茄薯仔、翠肉瓜、素魚餅、雜菜炒粉絲等等，都是簡單不花巧的素菜，感覺少油健康，非常養生！另外店舖晚上也有供應素食小炒，是區內少有的素菜選擇。

根記健康素食

地址：灣仔寶靈頓道21號鵝頸街市1樓鵝頸熟食中心6號舖

店舖晚上也有供應素食小炒，是區內少有的素菜選擇。（相片來源：instagram：leicasimon） 素菜三餸飯套餐。（相片來源：instagram：chillfoogle） 例湯清甜。（相片來源：instagram：chillfoogle） 簡單不花巧的素菜，感覺少油健康。（相片來源：instagram：chillfoogle）

出爐燒味香噴噴

海記燒臘飯店在鵝頸熟食中心開業多年，自設燒味工場，所以全部燒臘都是每日新鮮製作。燒鴨、燒肉和叉燒也是招牌貨，價錢貼地，而且份量不吝嗇，絕對是糧尾恩物。此外店舖還有另一招牌貨咖哩羊腩，咖喱超香濃，不少食客都喜歡燒味咖哩雙拼一起吃，夠晒滿足！

海記燒臘飯店

地址：灣仔寶靈頓道21號鵝頸街市1樓鵝頸熟食中心3號鋪

燒味咖哩雙拼！（相片來源：instagram：Justafoodie） 出爐燒味香噴噴（相片來源：instagram：foodreviewerhk）
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