熟食中心｜港島人氣鵝頸熟食中心！間間都係人龍名店 清真惠記/九記牛什粉麵/海記燒臘飯店/根記健康素食

鵝頸熟食中心是香港第一個位於街市裏面的熟食中心，多年內都是區內街坊、學生和上班族的飯堂，晚上更有不少店舖供應大排檔美食，尤其是冬天特別多人來光顧羊腩煲，氣氛一流。接下來推介四間這裏必食的人龍名店，全部都很有名氣，味道有保證！

馳名清真咖喱羊腩

清真惠記開業超過半世紀，老闆是回教徒，所以店舖並不提供豬肉食品，反而有自家出品的燒鵝和馳名咖喱，公認有水準。來到這裏必食掛爐燒鴨髀飯，鴨皮烘得香脆，富有光澤，非常吸引，肉質香嫩亦有油香。另外咖喱羊腩用秘製香料煮製，風味特別，雖然質感較稀，但吃起來味道濃郁，香而不辣，羊腩軟腍入味而且份量多，難怪最受歡迎！

清真惠記

地址：灣仔寶靈頓道21號鵝頸街市1樓鵝頸熟食中心5號鋪