熟食中心｜漁光道街市食43年隱世南乳豬手車仔麵 蝦子柚皮坊間少有！鴨脷洲熟食中心食加工海鮮

位於港島南區的香港仔避風塘兩岸均有熟食中心，分別是漁光道熟食中心和鴨脷洲熟食中心，同樣臥虎藏龍。漁光道熟食中心，位置靠近石排灣邨，平日多數只有街坊熟客和附近學校的學生才懂得來光顧，裏頭以茶檔和麵食為主，價錢平民，非常隱世。而鴨脷洲熟食中心就較為有名氣，很多人都專程來吃生猛海鮮和鑊氣小炒，很有避風塘地道風味。
43年隱世街坊車仔麵
不少人都喜歡吃車仔麵，貪其菜式選擇多，一次過可以飽嘗多款滋味。如果你是車仔麵愛好者，一定要試試位於漁光道街市熟食中心內的這間天然居麵食，店舖開業43年，每天一大早就營業，見證區內變遷，主打平價美味的車仔麵。車仔麵餸菜有超過20款選擇，除了常見的魚蛋、豬紅、大腸之外，還有較為少有的南乳豬手和蝦子柚皮，豬手鹹香入味，柚皮口感軟綿。整體食物味道討好，所以儲下不少粉絲，不少街坊都喜歡買回家加餸，店舖更為此曾經推出急凍餸包和自家製盤菜，可見其受歡迎的程度！還有，店舖的醬料也有水準，辣椒油是自家炒製，辣度恰到好處，而且沒有添加防腐劑，客人可以吃得安心。
天然居麵食
地址：香港仔漁光道街市5樓3號舖
加工海鮮夠鑊氣
來到店舖門口，看着招牌明明叫耀記咖啡，但坐着的客人全部都在吃海鮮，到底發生甚麼事？原來鴨脷洲街市內有很多由漁民經營的海鮮檔，主打賣生猛海鮮，所以熟食中心內不少店舖都提供海鮮加工服務，客人只要自行選購海鮮，再交給餐廳廚師處理，即買即食夠新鮮！椒鹽九肚魚、避風塘賴尿蝦、油鹽焗蟹和蒸魚等等都是不少客人外號的菜式選擇，大家買海鮮之前不妨考慮一下。另外店舖亦有一般茶餐廳的炒粉麵飯供應，就算不吃海鮮也能大飽口腹！
耀記咖啡
地址：鴨脷洲鴨利洲大街鴨利洲市政大廈1 樓CF3
手打魚蛋＋粒粒西多士
旁邊的陳新記，也提供海鮮加工，招牌貨是一口西多士、炸三寶和魚蛋牛腩麵。炸三寶分別是炸魚皮、炸魚片頭炸雲吞，香口酥脆的味道令人難以抗拒！另外魚蛋是潮式手打魚蛋，大大粒又彈牙，鮮味十足。還有一口西多士都很最受歡迎，店舖將白麵包切成方塊，沾上蛋漿再炸香，配上牛油和大量糖漿，一口一件，360度都很香脆！
陳新記
地址：鴨脷洲鴨利洲大街鴨利洲市政大廈1 樓