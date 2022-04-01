熟食中心｜漁光道街市食43年隱世南乳豬手車仔麵 蝦子柚皮坊間少有！鴨脷洲熟食中心食加工海鮮

位於港島南區的香港仔避風塘兩岸均有熟食中心，分別是漁光道熟食中心和鴨脷洲熟食中心，同樣臥虎藏龍。漁光道熟食中心，位置靠近石排灣邨，平日多數只有街坊熟客和附近學校的學生才懂得來光顧，裏頭以茶檔和麵食為主，價錢平民，非常隱世。而鴨脷洲熟食中心就較為有名氣，很多人都專程來吃生猛海鮮和鑊氣小炒，很有避風塘地道風味。

43年隱世街坊車仔麵

不少人都喜歡吃車仔麵，貪其菜式選擇多，一次過可以飽嘗多款滋味。如果你是車仔麵愛好者，一定要試試位於漁光道街市熟食中心內的這間天然居麵食，店舖開業43年，每天一大早就營業，見證區內變遷，主打平價美味的車仔麵。車仔麵餸菜有超過20款選擇，除了常見的魚蛋、豬紅、大腸之外，還有較為少有的南乳豬手和蝦子柚皮，豬手鹹香入味，柚皮口感軟綿。整體食物味道討好，所以儲下不少粉絲，不少街坊都喜歡買回家加餸，店舖更為此曾經推出急凍餸包和自家製盤菜，可見其受歡迎的程度！還有，店舖的醬料也有水準，辣椒油是自家炒製，辣度恰到好處，而且沒有添加防腐劑，客人可以吃得安心。

天然居麵食

地址：香港仔漁光道街市5樓3號舖