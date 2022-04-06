熟食中心｜觀塘熟食中心高質日本菜連姜濤都幫襯過！ 必食連登仔最愛香嫩燒雞！

觀塘區人口密集，因此有近四個熟食市場，而其中駿業街熟食市場和觀塘碼頭熟食市場都很受打工仔歡迎，當中有食家推介的星馬菜，也有網民熱捧的平價西餐，更有由《全民造星》參賽者主理的日本菜，各有各美味，值得大家留意。
連登仔最愛香嫩燒春雞
BBQ Grilled and Baked前身為百里香，藏身在駿業街熟食市場內，主打平民價錢味道高質的西餐，早年憑一份燒春雞在「連登」網上討論區打出名堂，吸引全港網民關注。店舖後來易手，但也保留了餐牌上的美食，質素依舊。BBQ王牌燒雞到底有何吸引？午市套餐賣約五十元，已包半隻燒雞、脆薯皇、餐湯、蒜蓉包等等，CP值高！味道也有驚喜，雞皮烘得香脆，咬開肉嫩多汁，配上燒烤醬更加好味！還有德薩斯州煙燻BBQ手撕豬絲漢堡包亦是人氣之選，套餐跟配捲心菜及脆薯皇，漢堡包大大個，內裡爽雜惹味的手撕豬絲，同樣值得一試。
BBQ Grilled and Baked
地址：觀塘駿業街67號熟食市場1樓40&44號
熟食市場少有日本菜
峯日式料理由《全民造星》參賽者阿神和友人主理，賣日本料理和丼飯，是熟食中心少有的日本餐廳。餐牌上以便當定食為主，吉列豬扒定食、石燒吉列牛等都是招牌貨。吉列豬扒選用日本豬肉，經多次揼鬆後，再沾滿蛋液和麵包糠，用滾油炸熟，做出來的豬扒表面金黃香脆，咬下來非常鬆軟，不錯。另外來自日本的石燒吉列牛也曾在香港捲起熱潮，客人可自行將吉列牛肉放在高溫的石板上燒熱，店舖更用上牛小排，肉味更香濃！
峯日式料理
地址：觀塘駿業街67號熟食市場1樓46號舖
食家推介正宗美味星馬菜
觀塘碼頭旁邊也有另一個熟食市場，區外人未必聽過，但每逢星期一至五的午飯時間，這裡每餐餐廳都擠滿客人。而這次要推介的拿督星馬冰室，開業數年，賣傳統星馬菜，如肉骨茶、馬來福建蝦湯麵、怡保燜大細腳黑豉油乾撈麵和海南雞飯等等，口味正宗，吸引不少熟客跨區捧場，據說連食家蔡瀾都讚好。推介海鮮喇沙湯麵，湯底足料，用魚和蝦殼熬湯，並加入自家製喇沙醬，香氣滿溢，麵底亦按傳統放入米粉及油麵，最後配以青口、魷魚和蝦肉，整體十分美味，讓人難易拒絕，喜歡星馬菜的話絕對不容錯過。
拿督星馬冰室
地址：海濱道190號觀塘碼頭熟食市場1樓20號舖