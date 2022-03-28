熟食中心｜跑馬地黃泥涌熟食中心食鮑魚？必試名人飯堂風沙雞+懷舊茶檔厚多士！

位於跑馬地的黃泥涌熟食中心，由於地理因素，客源主要都是附近學生和區內街坊。雖然面積不大，但依然有幾間出色的小店，同樣在網上公認味道好，不可不知！接下來為大家一一介紹，下次有機會的話不妨一試！

懷舊茶檔厚多士

黃泥涌市政大廈裏面有一間開業多年的港式茶檔，賣咖啡奶茶、西多士、沙嗲牛肉麵等等為主，看似平凡，但其實他們的西多士很有名氣，厚度有近5cm，是全香港最厚的多士之一，打卡一流，吸引了很多Foodie來朝聖！奶醬厚多士不單外表有睇頭，做法都非常邪惡，先將多士表面烘底，在塗滿份量頗多的花生醬和煉奶，吃起來麵包鬆軟，醬料味道香甜，下午茶首選！此外，沙嗲牛肉公仔麵也是店舖名物，沙嗲夠惹味，牛肉肉質亦軟嫩，配上爽彈掛湯的即食麵，吃完之後一定很滿足！

昌記

地址：香港跑馬地毓秀街2號黃泥涌市政大廈2樓熟食中心1及5號