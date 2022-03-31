熟食中心｜黃竹坑南朗山道熟食中心 食泰國人主理正宗泰菜＋抵食海南雞飯 泰椰子／青咖喱屋／南朗餐廳

別以為黃竹坑附近一帶除了海洋公園和工業區，其實這裡從前還有黃竹坑邨，十座大廈住了近四萬居民，因此附近亦有不少社區設施，包括今次要帶大家去搵食的南朗山道熟食市場。南朗山道熟食市場設有行人天橋直接連接黃竹坑港鐵站，兩分鐘路程就可以到達，方便又快捷，加上內裡有不少特色美食，每逢午飯市段都人頭湧湧！
抵食去骨滑嫩海南雞飯
如果想吃地道泰國美食，也不一定要到九龍城，南朗山道熟食市場的這間青咖喱屋賣的泰國菜就公認正宗美味。最受打工仔歡迎的是海南雞飯，油飯煮得飯粒分明，雞肉份量比一般餐廳賣的多，雞皮爽滑，肉質滑嫩，而且已經去骨，加上酸辣秘製醬汁，每啖都吃得很滋味！另外當然不少得青咖喱，咖喱醬汁濃稠，味道偏辣，內有雞和茄子，有特色！而蒜蓉包、炸皮蛋、冬蔭公等等都是必點菜式，充滿泰式風情。飲品方面，則有特色椰青沙冰，用原個新鮮椰青載著澎湃椰汁沙冰，非常透心涼！
青咖喱屋
地址：黃竹坑南朗山道1號南朗山道熟食市場1樓5號舖
必試咖哩炸軟殻蟹
另一間泰菜泰椰子同樣受歡迎，據說店舖是由泰國人主理，因此餐牌上有很多坊間少有的泰式食物，例如泰式酸甜黑側魚、柚子沙律等等。必食咖哩炸軟殻蟹釀大包，用泰式黃咖喱煮製，味道香濃，配以香脆又吸汁的麵包，十分惹味！建議另點一碗白飯，更加飽肚！甜品芒果糯米飯有驚喜！椰漿香而不膩，糯米飯亦十分香軟，芒果果肉清甜，CP值高！
泰椰子
地址：黃竹坑南朗山道1號南朗山道熟食市場地下12號舖
熟食中心食高質焗飯
經常在附近出沒的朋友都知道這區的餐廳價錢偏貴，未有太多茶餐廳可以選擇。如果平常午餐預算有限都想吃好一點的話，除了泰國菜，也可以試試光顧這間南朗餐廳。店舖餐牌主打多國菜，午餐由西式意粉到南洋喇沙都有，總有一款合你口味。推介芝士焗豬扒飯，上菜時新鮮熱辣，半溶芝士夾雜著鮮茄醬汁，酥甜開胃，豬扒亦處理得入味鬆軟，套餐包括熱飲一杯，五十多元就有交易，在黃竹坑區內說算是便宜。
南朗餐廳
地址：黃竹坑南朗山道1號南朗山道熟食市場地下14-15號舖