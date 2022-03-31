熟食中心｜黃竹坑南朗山道熟食中心 食泰國人主理正宗泰菜＋抵食海南雞飯 泰椰子／青咖喱屋／南朗餐廳

別以為黃竹坑附近一帶除了海洋公園和工業區，其實這裡從前還有黃竹坑邨，十座大廈住了近四萬居民，因此附近亦有不少社區設施，包括今次要帶大家去搵食的南朗山道熟食市場。南朗山道熟食市場設有行人天橋直接連接黃竹坑港鐵站，兩分鐘路程就可以到達，方便又快捷，加上內裡有不少特色美食，每逢午飯市段都人頭湧湧！

抵食去骨滑嫩海南雞飯

如果想吃地道泰國美食，也不一定要到九龍城，南朗山道熟食市場的這間青咖喱屋賣的泰國菜就公認正宗美味。最受打工仔歡迎的是海南雞飯，油飯煮得飯粒分明，雞肉份量比一般餐廳賣的多，雞皮爽滑，肉質滑嫩，而且已經去骨，加上酸辣秘製醬汁，每啖都吃得很滋味！另外當然不少得青咖喱，咖喱醬汁濃稠，味道偏辣，內有雞和茄子，有特色！而蒜蓉包、炸皮蛋、冬蔭公等等都是必點菜式，充滿泰式風情。飲品方面，則有特色椰青沙冰，用原個新鮮椰青載著澎湃椰汁沙冰，非常透心涼！



青咖喱屋

地址：黃竹坑南朗山道1號南朗山道熟食市場1樓5號舖