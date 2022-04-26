父女檔型格冰室 街坊價鋸靚扒

晚市持續閉關兩個多月，上周四終於解禁！當各大餐廳食肆摩拳擦掌迎接食客，對於一眾撞正第五波創業的朋友來說，現在才是一個新開始，好像以鮮明格局現身勝利道的點子冰室。

文：Winki、攝：Cy Lam

由勝利道街頭步行至街尾，沿途十間著八間也是寵物店，還有一兩間咖啡店，在這個靜中帶旺的區域開茶餐廳冰室，的確可以開出一條血路！由Venus父女檔打造的點子冰室，以港式冰室美食為主，裝潢及食物方面都走年輕路線，由早餐至晚市提供街坊價冰室美食，包括招牌港式「豉油西餐」、港式焗飯、蔥油扒飯、冰室小食，另有歐陸早餐及中式炒粉麵等，選擇非常豐富，懷舊中亦見創意，然而未正式開業就遇上晚市禁堂食。Venus說：「疫情下開店完全不在預算之內，去年底12月剛剛裝修好，一切準備工夫如火如荼，過年前卻宣布暫停晚市，我們只好一步一步試業，幸好無論堂食或者外賣生意也不錯。」採訪當日，短短數小時，食客一枱接一枱，儘管最後還有半小時就關門，仍有幾名熟客堂食速戰速決。

她表示，雖然疫情期間租金下調，但請人亦相對困難，變相人工較高，食材亦要諗過度過，例如本打算用來做鐵板餐的紐西蘭頂級肉眼，也礙於成本太高而暫時取消，同時亦堅持用心製作食物，由$40一個下午茶、$60起的焗飯到$128的T骨扒餐，都堅持不欺場。Venus說：「你看看餐牌，都是收街坊價錢，例如芝士焗西蘭花是其中一個最受歡迎小食，跟餐也是加$18，十分抵食。扒類都是整條肉買回來再由師傅自己切，去除多餘筋和脂肪，拍鬆後再加豉油蠔油等醃一晚。而鐵板餐的黑椒汁、洋蔥汁和蒜茸汁底，會用豬扒骨做好上湯底再打成。鐵板類我刻意加入絕配的蒜片，蒜片要先浸鹽水，去除炸過的苦味，炸的時間也要控制得宜，否則會過火。我爸爸每朝五點半就要回店預備所有湯底、汁底，一直至黃昏才回家休息。」

晚市重開，人手更加緊絀：「所有食肆重開，好難請人，現在主力由我和爸爸頂上。好多客人說，由朝到晚見到我們，好像不用休息！」笑中有淚，正正反映疫情之下，創業容易守業難的實況。