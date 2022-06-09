父親節2022｜父親節各大酒店Staycation + 餐廳優惠合集 入住送威士忌蛋糕+調酒工具/任食牛扒午餐

香港四季酒店「RAISE A TOAST TO DAD」住宿優惠

四季酒店今次與麥卡倫聯乘，推出以威士忌為主題的住宿優惠，套餐包括入住全新裝修客房、每日雙人早餐，以及威士忌朱古力蛋糕。蛋糕以麥卡倫雙桶12年威士忌製成，更特意做成酒桶模樣！更有麥卡倫威士忌迎賓禮物，包括迷你麥卡倫雪莉桶12年威士忌及麥卡倫雙耳酒杯。入住期間更可以參與虛擬調酒活動，利用附送的雞尾酒製作工具親手炮製雞尾酒。於6月18和19日入住，更可到The Macallan Room品嘗威士忌！

預訂日期：即日起至6月19日

入住日期：6月10日至6月19日

價錢：$3,850起(連加一)

預訂電話：3196 8333