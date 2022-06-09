父親節2022｜父親節各大酒店Staycation + 餐廳優惠合集 入住送威士忌蛋糕+調酒工具/任食牛扒午餐

還有不夠兩個星期就是父親節，為了孝敬平時勞苦功高的父親，不少子女選擇在父親節正日，與爸爸到酒店Staycation及吃大餐。以下為大家整理各大酒店推出的父親節Staycation及餐廳優惠，除了入住豪華客房、自助晚餐優惠之外，有酒店更附送威士忌蛋糕，可以免費品酒，非常適合一眾喜歡品酒的父親們！
香港四季酒店「RAISE A TOAST TO DAD」住宿優惠
四季酒店今次與麥卡倫聯乘，推出以威士忌為主題的住宿優惠，套餐包括入住全新裝修客房、每日雙人早餐，以及威士忌朱古力蛋糕。蛋糕以麥卡倫雙桶12年威士忌製成，更特意做成酒桶模樣！更有麥卡倫威士忌迎賓禮物，包括迷你麥卡倫雪莉桶12年威士忌及麥卡倫雙耳酒杯。入住期間更可以參與虛擬調酒活動，利用附送的雞尾酒製作工具親手炮製雞尾酒。於6月18和19日入住，更可到The Macallan Room品嘗威士忌！
預訂日期：即日起至6月19日
入住日期：6月10日至6月19日
價錢：$3,850起(連加一)
預訂電話：3196 8333
帝逸酒店「親親爹哋」父親節住宿計劃
帝逸酒店推出父親節住宿計劃，與爸爸入住公寓一晚並享受一系列節慶住宿禮遇，包括於PitStop下午茶套餐、Alva House三人自助早餐以及一件繡上名字的浴袍。更可以借用酒店提供之單車，於沙田鄰近單車徑踩單車！
預訂日期：即日起至6月19日
入住日期：6月3日至6月19日
價錢：$2,288起(連加一)
預訂電話：3653 1188
香港文華東方酒店「文華閣和套房休閒之旅」住宿計劃
香港文華東方酒店推出住宿計劃，套餐包括入住豪華客房、Moet & Chandon香檳一支。以及文華閣各式尊貴禮遇，當中包括美味早餐、下午茶、晚間開胃小食及雞尾酒。喜歡品酒的父親們更可以參與文華閣行政酒廊雙人威士忌品酒體驗。
預訂日期：即日起至9月30日
入住日期：即日起至9月30日
價錢：$3,938起(連加一)
預訂電話：2522 0111
Steak King父親節任食牛扒午餐
Steak King推出節日午餐「Dine with dad」，大家可於兩小時內無限享用澳洲牛扒、乾式熟成牛肉漢堡包及厚切薯條。其中牛扒可選擇澳洲200天穀飼黑安格斯肉眼及西冷扒，或可以加$150升級至澳洲M9和牛西冷及肉眼扒。更可以無限暢飲兩小時來自西班牙、澳洲或新西蘭的紅白餐酒，啤酒及汽水。
價錢：每位成人$750，每位小童$350(12歲或以下，任飲只包括汽水)
供應日期：6月19日
供應時間：11:00-16:00
地點：黃竹坑道40號貴寶工業大廈16樓A
訂座電話：6698 8251
香港喜來登酒店Morton’s The Steakhouse父親節牛扒龍蝦午餐
Morton’s The Steakhouse推出限定「牛扒龍蝦午市套餐」。套餐包頭盤、小食、主菜等，其中主菜有6安士免翁牛柳，配上深海龍蝦尾、珍寶蟹餅或焗煙肉帶子，或可以加錢升級至16安士肉眼牛扒、厚切西冷牛扒或帶骨肉眼牛扒。另有其他小食如芝士松露炸薯條、炒菠菜及原粒蘑菇等。甜品方面則有法式焦糖燉蛋、青檸批或莫爾頓經典暖心朱古力餅。
價錢：$888(另加10%服務費)
供應日期：6月19日
供應時間：11:00-14:30
訂座電話：2732 2343
帝逸酒店 源峰父親節Omaksase
除了自助餐之外，大家亦可以帶父親一嘗Omakase滋味！帝逸酒店日式餐廳源峰，推出父親節廚師發辦套餐。嚴選日本鹿兒島野崎優質和牛，創作出8道佳餚。更有大吞拿魚腩、油甘魚刺身、火炙帆立貝等經典日式美食！另加$280可享威士忌三杯，包括越百日本純麥調和威士忌、日果桶出原酒調和威士忌、會長單麥日本威士忌。
價錢：每位$1,280(另加10%服務費)
供應日期：6月17日至19日
訂座電話：3653 1115
香港四季酒店龍景軒父親節午餐+晚餐
米芝蓮三星粵菜餐廳龍景軒將推出父親節午餐和晚餐，招牌菜包括皇湯雞絲羹和龍帶玉梨香，成人和小孩分別有專屬餐單。享用父親節餐單更可獲贈Atelier Cologne迷你香水和身體保濕乳液禮品套裝一套。
供應日期：6月19日
供應時間：(午餐)11:30-15:00；(晚餐)18:00-23:00
午餐：成人$950/位、小童$600/位
晚餐：成人$1,480/位、小童$680/位
訂座電話：3196 8888
WM酒店 WM咖啡廳父親節自助晚餐
WM酒店WM咖啡廳推出父親節自助晚餐。除了供應即開生蠔、冰鎮海鮮、炭燒牛肉及甜品等，主廚更會特製限定美食，如香煎鴨肝伴紅桑子汁多士及蒜鹽燒越南虎蝦，每位父親更可獲贈特選餐酒或啤酒一杯。
價錢：成人$588；小童$488(另加10%服務費)
供應日期：6月19日
供應時間：18:30-21:30
訂座電話：2196 6388