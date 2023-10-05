牛油果食譜｜乳酪燕麥杯、布甸等5種Super Food超級食物做法 早餐+午餐+晚餐+下午茶+宵夜

香港人注重健康，不少人都會從飲食中著手，而牛油果（英文︰avocado）就是不少人家中必備的健康糧食。作為超級食物（英文︰Super Food）牛油果不但營養價值豐富，而且做法亦非常多變，無論前菜、正餐還是甜品，都可以加入牛油果！以下為大家盤點5種牛油果不同食譜，由早餐、午餐、晚餐至下午茶及宵夜都有！