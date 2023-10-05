牛油果食譜｜乳酪燕麥杯、布甸等5種Super Food超級食物做法 早餐+午餐+晚餐+下午茶+宵夜

香港人注重健康，不少人都會從飲食中著手，而牛油果（英文︰avocado）就是不少人家中必備的健康糧食。作為超級食物（英文︰Super Food）牛油果不但營養價值豐富，而且做法亦非常多變，無論前菜、正餐還是甜品，都可以加入牛油果！以下為大家盤點5種牛油果不同食譜，由早餐、午餐、晚餐至下午茶及宵夜都有！
牛油果食譜｜早餐：牛油果乳酪燕麥杯
牛油果乳酪燕麥杯材料：牛油果1個、即食燕麥 2湯匙、乳酪 2湯匙、檸檬 半個、鹽 適量、胡椒 適量、提子乾 適量、合桃 適量
- 將牛油果切半去核，然後壓成蓉。
- 加入檸檬汁、鹽及胡椒，攪拌好備用。
- 依次序放入牛油果醬、燕麥、乳酪、提子乾及合桃，放入雪櫃雪凍後即可食用。
牛油果食譜｜午餐：牛油果大蝦青醬意粉
牛油果大蝦青醬意粉材料：牛油果1個、蝦仁 5隻、意粉 150g、羅勒葉碎 60g、檸檬 半個、蒜蓉 半個、鹽 適量、胡椒 適量、橄欖油 適量
- 將蝦仁解凍後浸水，用鹽醃15分鐘。
- 將牛油果切半去核，然後壓成蓉。加入羅勒葉碎、檸檬汁及胡椒攪匀備用。
- 煮熟意粉後加入橄欖油攪拌好。
- 倒入橄欖油熱鑊，加入蒜蓉及蝦仁，用大火快炒半分鐘。
- 加入意粉炒勻後，再倒入牛油果青醬一起炒。
- 最後淋上適量檸檬汁，炒勻即可上碟食用。
牛油果食譜｜下午茶：牛油果芝士焗蛋
牛油果芝士焗蛋材料：牛油果1個、雞蛋 2隻、芝士 8g、黑椒 適量、鹽 適量、香草 適量
- 將牛油果切半去核，在中間挖走少量果肉。
- 將雞打入牛油果中間，灑上鹽、黑椒及芝士。
- 以180度預熱焗爐，焗10分鐘。
- 最後撒上香草調味即可食用！
牛油果食譜｜晚餐：日式三文魚牛油果飯
日式三文魚牛油果飯材料：白飯（珍珠米） 1碗、牛油果 1個、三文魚 200g、洋蔥 半個、白芝麻 適量、檸檬汁 適量、日式醬油 適量、芝麻油適量
- 牛油果切半去核，然後切粒。
- 三文魚切粒；洋蔥切條。
- 白飯放底，鋪上牛油果、三文魚及洋蔥。再按照個人口味加入檸檬汁、日式醬油及芝麻油。
- 灑上白芝麻後即可食用。
牛油果食譜｜宵夜：牛油果布甸
牛油果布甸材料：牛油果 1個、牛奶 250cc、糖 40g、魚膠粉 5g、水 50cc
- 將牛油果切半去核，然後壓成蓉，牛油果殼留下備用。
- 將牛油果及牛奶倒入攪拌機，攪拌至cream狀備用。
- 將魚膠粉倒入水
- 砂糖與牛油果醬及一起倒入鍋內加熱，攪拌好後再加入魚膠粉水。
- 用冰水冷卻，然後倒入牛油果殼內。放入雪櫃冷卻2-3小時後即可食用！