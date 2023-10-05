熱門搜尋:
居屋2023 小犬 野豬 鄭雋熹 杭州亞運 大閘蟹2023 AIRSIDE 網上熱話 諾貝爾獎 鍾培生 綠色債券 恒大 流感 iPhone 15 香港夜繽紛 JPEX 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
旅遊飲食
2023-10-05 13:10:00

牛油果食譜｜乳酪燕麥杯、布甸等5種Super Food超級食物做法 早餐+午餐+晚餐+下午茶+宵夜

分享：
牛油果食譜｜乳酪燕麥杯、布甸等5種Super Food超級食物做法 早餐+午餐+晚餐+下午茶+宵夜（am730製圖）

牛油果食譜｜乳酪燕麥杯、布甸等5種Super Food超級食物做法 早餐+午餐+晚餐+下午茶+宵夜（am730製圖）

香港人注重健康，不少人都會從飲食中著手，而牛油果（英文︰avocado）就是不少人家中必備的健康糧食。作為超級食物（英文︰Super Food）牛油果不但營養價值豐富，而且做法亦非常多變，無論前菜、正餐還是甜品，都可以加入牛油果！以下為大家盤點5種牛油果不同食譜，由早餐、午餐、晚餐至下午茶及宵夜都有！

Ad Block

牛油果食譜｜早餐：牛油果乳酪燕麥杯

牛油果乳酪燕麥杯材料：牛油果1個、即食燕麥 2湯匙、乳酪 2湯匙、檸檬 半個、鹽 適量、胡椒 適量、提子乾 適量、合桃 適量

  1. 將牛油果切半去核，然後壓成蓉。
  2. 加入檸檬汁、鹽及胡椒，攪拌好備用。
  3. 依次序放入牛油果醬、燕麥、乳酪、提子乾及合桃，放入雪櫃雪凍後即可食用。
牛油果食譜｜早餐：牛油果乳酪燕麥杯(圖片來源: instagram @ o_jyo)

牛油果食譜｜早餐：牛油果乳酪燕麥杯(圖片來源: instagram @ o_jyo)

牛油果食譜｜午餐：牛油果大蝦青醬意粉

牛油果大蝦青醬意粉材料：牛油果1個、蝦仁 5隻、意粉 150g、羅勒葉碎 60g、檸檬 半個、蒜蓉 半個、鹽 適量、胡椒 適量、橄欖油 適量

  1. 將蝦仁解凍後浸水，用鹽醃15分鐘。
  2. 將牛油果切半去核，然後壓成蓉。加入羅勒葉碎、檸檬汁及胡椒攪匀備用。
  3. 煮熟意粉後加入橄欖油攪拌好。
  4. 倒入橄欖油熱鑊，加入蒜蓉及蝦仁，用大火快炒半分鐘。
  5. 加入意粉炒勻後，再倒入牛油果青醬一起炒。
  6. 最後淋上適量檸檬汁，炒勻即可上碟食用。
牛油果食譜｜午餐：牛油果大蝦青醬意粉(圖片來源: instagram @hitomini68) 牛油果食譜｜下午茶：牛油果芝士焗蛋(圖片來源: instagram @ htooom0424)

牛油果食譜｜下午茶：牛油果芝士焗蛋

牛油果芝士焗蛋材料：牛油果1個、雞蛋 2隻、芝士 8g、黑椒 適量、鹽 適量、香草 適量

  1. 將牛油果切半去核，在中間挖走少量果肉。
  2. 將雞打入牛油果中間，灑上鹽、黑椒及芝士。
  3. 以180度預熱焗爐，焗10分鐘。
  4. 最後撒上香草調味即可食用！
牛油果常見問題 牛油果常見問題 牛油果常見問題 牛油果常見問題 牛油果常見問題 牛油果常見問題
Ad Block

牛油果食譜｜晚餐：日式三文魚牛油果飯

日式三文魚牛油果飯材料：白飯（珍珠米） 1碗、牛油果 1個、三文魚 200g、洋蔥 半個、白芝麻 適量、檸檬汁 適量、日式醬油 適量、芝麻油適量

  1. 牛油果切半去核，然後切粒。
  2. 三文魚切粒；洋蔥切條。
  3. 白飯放底，鋪上牛油果、三文魚及洋蔥。再按照個人口味加入檸檬汁、日式醬油及芝麻油。
  4. 灑上白芝麻後即可食用。
牛油果食譜｜晚餐：日式三文魚牛油果飯(圖片來源: instagram @poke.house)

牛油果食譜｜晚餐：日式三文魚牛油果飯(圖片來源: instagram @poke.house)

牛油果食譜｜宵夜：牛油果布甸

牛油果布甸材料：牛油果 1個、牛奶 250cc、糖 40g、魚膠粉 5g、水 50cc

  1. 將牛油果切半去核，然後壓成蓉，牛油果殼留下備用。
  2. 將牛油果及牛奶倒入攪拌機，攪拌至cream狀備用。
  3. 將魚膠粉倒入水
  4. 砂糖與牛油果醬及一起倒入鍋內加熱，攪拌好後再加入魚膠粉水。
  5. 用冰水冷卻，然後倒入牛油果殼內。放入雪櫃冷卻2-3小時後即可食用！
牛油果食譜｜宵夜：牛油果布甸(圖片來源: instagram @ ooosweetribbonooo)

牛油果食譜｜宵夜：牛油果布甸(圖片來源: instagram @ ooosweetribbonooo)

Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受