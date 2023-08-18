甜品食譜｜梳乎厘班戟、芋圓豆腐花等4款超簡單甜品 不用焗爐都做到！

這次甜品食譜為大家介紹梳乎厘班戟、芋圓豆腐花等4款，全部都不需要用到焗爐。而且製作方法還非常簡單，有時間又想在減肥時輕鬆一下，不妨自己動手做零失敗甜品食譜吧！

甜品食譜｜韓國同款Oreo Icebox蛋糕 以Oreo製作的甜品基本上無人不愛，這款入門級的蛋糕料理做法十分簡單，而且容器基本上都可以在家裡找到，作為甜品新手可以一試。 Oreo Icebox蛋糕材料：- 鮮奶油 200mL、Oreo 15~20塊、奶油芝士 200g、砂糖少許 Oreo Icebox蛋糕做法 1.首先將Oreo的夾心與餅乾分離。 2.將Oreo的夾心放入容器中，再與奶油芝士均勻攪拌。 3.將鮮奶油倒入碗中，以打蛋器打發至泡狀，再倒入第2步的奶油芝士和砂糖攪拌均勻。 4.在方形保鮮盒上放入Oreo餅乾鋪底，再將部分攪拌好的奶油放入與Oreo 餅乾分層鋪上。（Oreo餅乾不需弄碎，最上一層必需是奶油） 5.在表面撒上Oreo 餅乾碎。 6.放入冰箱冷藏1~3小時即可。 這款蛋糕的成品與韓國一間連鎖咖啡店的蛋糕非常相似，蛋糕口感順滑，而且味道不會過甜，不是Oreo迷也會喜歡。

甜品食譜｜打卡必備梳乎厘班戟 近幾年香港最受歡迎的打卡甜品非梳乎厘班戟莫屬，基本上所有過江龍的梳乎厘班戟專門店都集滿人群。不出家門，也可以吃得到這滿口幸福的味道，做法和材料還比想像中簡單。 梳乎厘班戟材料：雞蛋 2隻、牛奶 40mL、砂糖 20g、低筋麵粉 40g 梳乎厘班戟做法 1.將蛋白和蛋黃分離 2.蛋黃加入牛奶均勻攪拌，再放入麵粉繼續攪拌至沒有塊狀。 3.以打蛋器打發蛋白，砂糖分3次加入。蛋白打發至打蛋器提起有小彎勾即可。 4.取出三分之一的蛋白放入面糊中均勻攪拌後，再把面糊倒回剩下的蛋白中攪拌。 5.在易潔鑊上放少許油，倒入面糊，面糊盡量弄成圓形和疊高，加上少許水在周圍，蓋上鍋蓋小火煎5-7分鐘，然後翻面繼續以小火煎5分鐘左右即可。 煎班戟時候，如怕弄不到圓形，可先用錫紙製的圓形模具定型。吃的時候可以按照個人喜好，加入糖霜、乳酪、雪糕或奶油，也可以配上水果或果醬一起食用，吃法十分多樣！

甜品食譜｜台灣必食芋圓豆腐花 香港有不少食店售賣芋圓，但真正自家製作的卻少之又少，有時間在家，不妨製作一下這款只費力，卻一點也不難的芋圓豆腐花吧！ 芋圓豆腐花材料：芋頭 350g、砂糖 50g、蕃薯粉 100g、太白粉 50g、盒裝豆腐花 （蕃薯圓材料：蕃薯 500g、蕃薯粉 120g、太白粉 60g） 芋圓豆腐花做法 1.芋頭去皮、切片，放入鍋中蒸熟至軟身。 2.將蒸軟的芋頭打成泥狀。 3.將砂糖加入芋泥中，再將蕃薯粉及太白粉倒入芋泥中揉捏成團狀。（若太乾就加入少量水，若太濕就加少許蕃薯粉中和) 4.將麵團分成數團放在砧板上，在砧板上撒一層薄薄的太白粉以免太黏。 5.將麵團搓成長條狀，再切成小塊即完成。 6.取出適量的芋圓放到滾水中煮熟，再放入冷水中過冷河。 7.加在預先買好的豆腐花上一起食用即可，剩餘的芋圓可放在容器裡冷藏再用。 蕃薯圓的做法和芋圓相同，所以大家可以一次做兩款口味，唯一不同的是蕃薯本來就有甜度，所以不用加糖。這款甜品的好處是可冷藏，待想吃的時候再取出食用，十分方便。喜歡煙韌口感的你，一定要嘗試！