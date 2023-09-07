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旅遊飲食
2023-09-07 15:50:00

甜品食譜｜燕麥Tiramisu、香蕉鬆餅等5款無糖無油甜品推薦 減肥都食得！

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甜品食譜｜燕麥Tiramisu、香蕉鬆餅等5款無糖無油甜品推薦 減肥都食得！（am730製圖）

甜品食譜｜燕麥Tiramisu、香蕉鬆餅等5款無糖無油甜品推薦 減肥都食得！（am730製圖）

甜品食譜｜1 燕麥Tiramisu

市面上的Tiramisu都會加入大量糖令味道變得香甜，而且所使用的芝士的脂肪含量，亦較忌廉芝士高。一件卡路里約500kcal，屬高糖份和高卡甜品之一。但香蕉燕麥Tiramisu就用燕麥取代手指餅，無糖乳酪取代芝士，兩者的卡路里都較原本的低，一整個Tiramisu Box只有300多卡路里，適合當作早餐或下午茶。

燕麥Tiramisu材料：即食燕麥 100g、無糖乳酪 300g、香蕉 1條、可可粉 適量

燕麥Tiramisu做法

  1. 將香蕉切薄片，一條約切成18片，建議選擇較成熟的香蕉，使口感更軟。
  2. 以一層燕麥，一層無糖乳酪，一層香蕉片，一層可可粉的順序加進保鮮盒。
  3. 再按以上順序疊加2層（共3層）。
  4. 放雪櫃冷藏一夜後即可。

注意事項：可可粉一定要先過篩才使用，以免形成結塊。

甜品食譜｜建議選用不太大的保鮮盒作為燕麥Tiramisu容器。(instagram@treatsforyou.id) 甜品食譜｜燕麥既可幫助降低體內的膽固醇，熱量亦較低，當作甜品食用也不會有太大罪惡感。

甜品食譜｜2 南瓜牛奶布丁

南瓜香甜軟糯，除了用於住家飯菜外，同時可在甜品中使用，而且南瓜中的多醣成份有助降低血糖水平，屬健康又好吃的食材。而這款甜品就以南瓜為主角，加入脫脂牛奶和雞蛋製成布丁，不需加糖也充滿甜味，卡路里也較市面上的布丁低，減肥中可以吃它過一下「口癮」！

南瓜牛奶布丁材料：

南瓜 200g、脫脂牛奶 100mL、雞蛋 2隻、澱粉 2湯匙

南瓜牛奶布丁做法

  1. 南瓜去皮後，切成薄片，均勻鋪在碗底。
  2. 準備另一個碗，打入雞蛋2隻，再加入全部牛奶和澱粉攪拌均勻。
  3. 將攪拌好的蛋液倒在南瓜上。
  4. 焗爐以200度預熱10分鐘，再用相同温度焗35分鐘即可。

注意事項：每個焗爐傳熱不同，時間僅供參考，建議邊做邊觀察。

熱情果功效及百香果梳打食譜（am730製圖） 熱情果功效及百香果梳打食譜（am730製圖） 熱情果功效及百香果梳打食譜（am730製圖） 熱情果功效及百香果梳打食譜（am730製圖） 熱情果功效及百香果梳打食譜（am730製圖）

甜品食譜｜3 紅蘿蔔蛋糕

不少人都討厭紅蘿蔔的味道，但是把它用來製作蛋糕的話，不但不太會嚐得到它的味道，而且還營養滿分。由於加入本身自帶甜度的香蕉和紅蘿蔔，所以不用額外加糖，同時沒有加入牛油，卡路里較低，特別適合製作給小朋友食用。

紅蘿蔔蛋糕材料：雞蛋 2隻、紅蘿蔔 1條、香蕉 1條、全麥粉45g、燕麥 45g、泡打粉5g、堅果 30g、乳酪 100g、雲呢嗱香精 適量、肉桂粉 適量、海鹽 適量

紅蘿蔔蛋糕做法

  1. 紅蘿蔔切成碎絲，加入香蕉一起壓碎，再打入雞蛋拌勻。  
  2. 在攪拌好的蛋液中加入適量雲呢嗱香精、海鹽和2湯匙乳酪拌勻，再倒入燕麥和堅果碎。
  3. 將全麥粉、泡打粉和肉桂粉過篩，再分別加進材料中攪拌，倒入模具鋪平。
  4. 焗爐預熱180度後焗50分鐘。如果沒有焗爐可使用蒸爐大火蒸35分鐘。
  5. 取出放涼後，在最上層抹上無糖乳酪即可，在雪櫃隔夜冷藏後味道更佳。
甜品食譜｜南瓜牛奶布丁可以直接用南瓜當作容器。(instagram@koyasu_3292) 甜品食譜｜紅蘿蔔蛋糕的紅蘿蔔味並不突出。(Instagram@123mmk_) 甜品食譜｜可以在每件紅蘿蔔蛋糕上以真實的紅蘿蔔製成紅蘿蔔造型。(instagram@cafe_ri_jeju)

甜品食譜｜4 藍莓乳酪蛋糕

芝士蛋糕屬不少人的摰愛，它入口即溶的口感令人一試難忘。但是普遍的芝士蛋糕都屬脂肪和熱量較高的甜品，因此不建議經常食用。但其實可以用乳酪代替芝士，同樣可做到芝士蛋糕的口感，入口即溶，如果喜歡吃芝士蛋糕的話，不妨製作這款乳酪蛋糕代替吧！

藍莓乳酪蛋糕材料：雞蛋 2隻、藍莓乳酪200g、粟粉 30g、新鮮藍莓 適量、無糖乳酪 20g

藍莓乳酪蛋糕做法

  1. 碗中打入雞蛋，再倒入乳酪和粟粉攪拌均勻
  2. 模具中鋪上牛油紙，再倒入乳酪蛋糕液
  3. 焗爐以180度預熱5分鐘，再以相同溫度焗50分鐘
  4. 取出後放涼淋上無糖乳酪，再加入些許藍莓即可
甜品食譜｜藍莓乳酪蛋糕口感軟糯，像日式的芝士蛋糕。(instagram@cathyss.kitchen)

甜品食譜｜藍莓乳酪蛋糕口感軟糯，像日式的芝士蛋糕。([email protected])

甜品食譜｜5 香蕉鬆餅

鬆餅製作簡單，不少人都喜歡製作它當作下午茶食用。但傳統鬆餅需要加入牛油和砂糖，令它的卡路里亦因此上升。如果想吃熱量較低的鬆餅，可以使用香蕉代替，效果超乎想像般好吃。

香蕉鬆餅材料：香蕉 1條、雞蛋 1隻、全麥麵粉 50g、泡打粉3g

香蕉鬆餅做法

  1. 先把全麥麵粉和泡打粉過篩，再攪拌均勻備用。
  2. 香蕉搗爛，再加入雞蛋和攪拌好的麵粉一起攪拌均勻至看不到麵粉的狀態，然後倒入紙杯模具中。
  3. 焗爐以180度預熱後，將蛋糕焗30分鐘即可。
甜品食譜｜藍莓乳酪蛋糕可以同時加入藍莓和燕麥在鬆餅中。(instagram@bparkss_) 甜品食譜｜香蕉鬆餅可以加入堅果增加鬆餅的口感。(instagram@pastry_tales)
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