甜品食譜｜燕麥Tiramisu、香蕉鬆餅等5款無糖無油甜品推薦 減肥都食得！

甜品食譜｜1 燕麥Tiramisu 市面上的Tiramisu都會加入大量糖令味道變得香甜，而且所使用的芝士的脂肪含量，亦較忌廉芝士高。一件卡路里約500kcal，屬高糖份和高卡甜品之一。但香蕉燕麥Tiramisu就用燕麥取代手指餅，無糖乳酪取代芝士，兩者的卡路里都較原本的低，一整個Tiramisu Box只有300多卡路里，適合當作早餐或下午茶。 燕麥Tiramisu材料：即食燕麥 100g、無糖乳酪 300g、香蕉 1條、可可粉 適量 燕麥Tiramisu做法 將香蕉切薄片，一條約切成18片，建議選擇較成熟的香蕉，使口感更軟。 以一層燕麥，一層無糖乳酪，一層香蕉片，一層可可粉的順序加進保鮮盒。 再按以上順序疊加2層（共3層）。 放雪櫃冷藏一夜後即可。 注意事項：可可粉一定要先過篩才使用，以免形成結塊。

甜品食譜｜2 南瓜牛奶布丁 南瓜香甜軟糯，除了用於住家飯菜外，同時可在甜品中使用，而且南瓜中的多醣成份有助降低血糖水平，屬健康又好吃的食材。而這款甜品就以南瓜為主角，加入脫脂牛奶和雞蛋製成布丁，不需加糖也充滿甜味，卡路里也較市面上的布丁低，減肥中可以吃它過一下「口癮」！ 南瓜牛奶布丁材料： 南瓜 200g、脫脂牛奶 100mL、雞蛋 2隻、澱粉 2湯匙 南瓜牛奶布丁做法 南瓜去皮後，切成薄片，均勻鋪在碗底。 準備另一個碗，打入雞蛋2隻，再加入全部牛奶和澱粉攪拌均勻。 將攪拌好的蛋液倒在南瓜上。 焗爐以200度預熱10分鐘，再用相同温度焗35分鐘即可。 注意事項：每個焗爐傳熱不同，時間僅供參考，建議邊做邊觀察。

甜品食譜｜3 紅蘿蔔蛋糕 不少人都討厭紅蘿蔔的味道，但是把它用來製作蛋糕的話，不但不太會嚐得到它的味道，而且還營養滿分。由於加入本身自帶甜度的香蕉和紅蘿蔔，所以不用額外加糖，同時沒有加入牛油，卡路里較低，特別適合製作給小朋友食用。 紅蘿蔔蛋糕材料：雞蛋 2隻、紅蘿蔔 1條、香蕉 1條、全麥粉45g、燕麥 45g、泡打粉5g、堅果 30g、乳酪 100g、雲呢嗱香精 適量、肉桂粉 適量、海鹽 適量 紅蘿蔔蛋糕做法 紅蘿蔔切成碎絲，加入香蕉一起壓碎，再打入雞蛋拌勻。 在攪拌好的蛋液中加入適量雲呢嗱香精、海鹽和2湯匙乳酪拌勻，再倒入燕麥和堅果碎。 將全麥粉、泡打粉和肉桂粉過篩，再分別加進材料中攪拌，倒入模具鋪平。 焗爐預熱180度後焗50分鐘。如果沒有焗爐可使用蒸爐大火蒸35分鐘。 取出放涼後，在最上層抹上無糖乳酪即可，在雪櫃隔夜冷藏後味道更佳。

甜品食譜｜4 藍莓乳酪蛋糕 芝士蛋糕屬不少人的摰愛，它入口即溶的口感令人一試難忘。但是普遍的芝士蛋糕都屬脂肪和熱量較高的甜品，因此不建議經常食用。但其實可以用乳酪代替芝士，同樣可做到芝士蛋糕的口感，入口即溶，如果喜歡吃芝士蛋糕的話，不妨製作這款乳酪蛋糕代替吧！ 藍莓乳酪蛋糕材料：雞蛋 2隻、藍莓乳酪200g、粟粉 30g、新鮮藍莓 適量、無糖乳酪 20g 藍莓乳酪蛋糕做法 碗中打入雞蛋，再倒入乳酪和粟粉攪拌均勻 模具中鋪上牛油紙，再倒入乳酪蛋糕液 焗爐以180度預熱5分鐘，再以相同溫度焗50分鐘 取出後放涼淋上無糖乳酪，再加入些許藍莓即可