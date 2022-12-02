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旅遊飲食
2022-12-02 11:00:00

用淘大方便醬 輕鬆自煮閃爍聖誕大餐！金銀蒜炒羊肚菌龍蝦球 蒜香濃郁一試難忘

資料由客戶提供

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用淘大方便醬 輕鬆自煮閃爍聖誕大餐！金銀蒜炒羊肚菌龍蝦球 蒜香濃郁一試難忘

今個聖誕，型廚Oreo Charm將會聯乘淘大方便醬，一連4個星期五，教大家炮製4道充滿聖誕氣氛的節日美食，等大家可以喺屋企招呼親友。打頭陣的「金銀蒜炒羊肚菌龍蝦球」以新鮮龍蝦，配搭清新蘆筍、營養豐富且味道幽香的羊肚菌，再加上香港製造的淘大蒜蓉，自製粵菜靈魂大粒粒金銀蒜去拌炒，蒜香濃郁絕對一試難忘！

Oreo Charm
金銀蒜炒羊肚菌龍蝦球

材料

龍蝦        1
羊肚菌    50
淘大蒜蓉        120克（4湯匙）
乾蔥        30
瑤柱        20
蘆筍        8

 

醃料

蛋白        半隻
            半茶匙
生粉        1湯匙
胡椒粉    1/4茶匙

 

調味料

魚露        2茶匙
            1茶匙
生粉        1湯匙
紹酒        1湯匙
            80毫升

 

即睇詳細做法：

金銀蒜炒羊肚菌龍蝦球做法 金銀蒜炒羊肚菌龍蝦球做法 金銀蒜炒羊肚菌龍蝦球做法 金銀蒜炒羊肚菌龍蝦球做法 金銀蒜炒羊肚菌龍蝦球做法 金銀蒜炒羊肚菌龍蝦球做法 金銀蒜炒羊肚菌龍蝦球做法 金銀蒜炒羊肚菌龍蝦球做法

完成！

金銀蒜炒羊肚菌龍蝦球

金銀蒜炒羊肚菌龍蝦球

零失敗小貼士：

  • 龍蝦先焯至少一分鐘至3成熟後再去殼拆肉，能夠更完整到保留龍蝦肉。
  • 羊肚菌口感較普通菇菌特別，一般以曬乾的形式出售，煮食前需要先浸至少一小時或以上。
  • 蒜蓉是常用食材，但每次切完都會整到一手蒜味。香港製造的淘大蒜蓉採用天然蒜頭製成，粒粒真蒜，蒜味香濃，即開即用方便衛生，最重要是不加味精、防腐劑及人造色素，食得安心又放心。
  • 炸金蒜油溫不宜過高，約130140度即可，否則會容易出現苦澀味。 
Oreo Charm

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