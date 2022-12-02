用淘大方便醬 輕鬆自煮閃爍聖誕大餐！金銀蒜炒羊肚菌龍蝦球 蒜香濃郁一試難忘

今個聖誕，型廚Oreo Charm將會聯乘淘大方便醬，一連4個星期五，教大家炮製4道充滿聖誕氣氛的節日美食，等大家可以喺屋企招呼親友。打頭陣的「金銀蒜炒羊肚菌龍蝦球」以新鮮龍蝦，配搭清新蘆筍、營養豐富且味道幽香的羊肚菌，再加上香港製造的淘大蒜蓉，自製粵菜靈魂大粒粒金銀蒜去拌炒，蒜香濃郁絕對一試難忘！
材料
龍蝦 1隻
羊肚菌 50克
淘大蒜蓉 120克（4湯匙）
乾蔥 30克
瑤柱 20克
蘆筍 8克
醃料
蛋白 半隻
鹽 半茶匙
生粉 1湯匙
胡椒粉 1/4茶匙
調味料
魚露 2茶匙
糖 1茶匙
生粉 1湯匙
紹酒 1湯匙
水 80毫升
即睇詳細做法：
完成！
零失敗小貼士：
- 龍蝦先焯至少一分鐘至3成熟後再去殼拆肉，能夠更完整到保留龍蝦肉。
- 羊肚菌口感較普通菇菌特別，一般以曬乾的形式出售，煮食前需要先浸至少一小時或以上。
- 蒜蓉是常用食材，但每次切完都會整到一手蒜味。香港製造的淘大蒜蓉採用天然蒜頭製成，粒粒真蒜，蒜味香濃，即開即用方便衛生，最重要是不加味精、防腐劑及人造色素，食得安心又放心。
- 炸金蒜油溫不宜過高，約130至140度即可，否則會容易出現苦澀味。
12月留意am730 更多自家煮意
學煮完龍蝦，想學埋其他菜式？記得12月逢星期五留意am730，Oreo會繼續教大家聖誕煮意就係咁方便！