疫後開山料爆人潮 恐現「0泊2日」冒險通宵登富士山

日本最高峰富士山7月初至9月初開山，民眾都把握此機會攀上山頂觀賞壯麗的日出景色。因過去兩年來實施的新冠病毒防疫限制鬆綁，料今年登山人數之多將前所未有，事實上很多「山小屋」預訂早已爆滿，令當局擔心「0泊2日」的登山遊客湧現帶來危險。當地人稱之為「彈丸登山」(bullet climbing)，意思是即日來回夜攻登頂，看日出後便下山，期間無在山小屋稍作休息。當局並不鼓勵這種通宵登山方法，除了夜間攀山恐生意外，還有容易出現高山症。當地有組織希望當局限制上山人數，防範彈丸登山。



日本傳媒報道，新冠肺炎爆發前的5年，彈丸登山客僅佔登山總人數5至7%，富士吉田市政府指因為疫情，過去兩年所佔人數百分比跌近一半。不過，該市預計今年會有更多彈丸登山客。集合16間山小屋的Ryokan Kumiai協會稱，為了防疫過往開放式空間在疫情期間改成私人房，供登山客休息地方減少，加上防疫措施放寬後，外國遊客湧往預訂，令山小屋早已滿額。有山小屋營運者稱，預約電話由早響到晚，「單是外國遊客的預約已佔30%」。料很多未能預訂小屋的人將冒險採彈丸登山方式觀日出。