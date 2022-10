百事可樂 x 歐聯推出球星收藏罐 赢限定版普巴親筆簽名足球及豐富禮品

歐聯(UEFA Champions League)是足球界一年一度的盛事,不止球隊球星陣容鼎盛,賽程還非常緊張熱血!今年百事可樂與歐聯合作,特別推出兩款別注限定版足球巨星百事可樂收藏罐,分別是阿根廷球星美斯 (Leo Messi) 及法國球星保羅普巴 (Paul Pogba),球迷們萬勿錯過!

別注限定版足球巨星百事可樂收藏罐

百事可樂是次共推出兩款別注限定版足球巨星百事可樂收藏罐,罐身印有球星圖像,背景斜紋亦印上是次百事可樂主題「Play To Inspire」及百事可樂口號「For The Love Of It」,相當有活力。保羅普巴 (Paul Pogba) 百事可樂收藏罐採用品牌經典的藍色罐包裝,罐身印有保羅普巴準備大展身手的英姿的圖像,背景則以藍色、紅色和白色的斜紋為主,斜紋亦印上罐身所屬球星名「POGBA」。阿根廷球星美斯(Leo Messi) 百事可樂無糖收藏罐,採用品牌黑色無糖罐包裝,並印有美斯渾身是勁的圖像,斜紋亦印上罐身所屬球星名「MESSI」。百事可樂無糖收藏罐成份無糖和無卡路里,喝起來更加零負擔。