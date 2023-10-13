直擊Netflix《殭屍校園》鬼屋！新加坡環球影城萬聖節驚魂夜 5大主題鬼屋超驚嚇

每年萬聖節全球各地都有不同的慶祝活動，而由新加坡環球影城主辦的「萬聖節驚魂夜」至今已經舉行第十一屆，是東南亞地區最具標誌性的恐怖盛會！今次記者就飛到新加坡現場直擊當地現場實況，由朝玩到晚，玩盡五個恐怖主題鬼屋、三個驚悚體驗區域、兩場現場表演以及多重感官刺激的用餐體驗！

Netflix《殭屍校園》主題鬼屋

今年新加坡環球影城合共有5間不同主題的鬼屋，由專業團隊精心製作，結集多個國家的恐怖元素，恐怖氣氛遍佈整個園區。而當中最觸目的是和Netflix 合作的《殭屍校園》鬼屋，《殭屍校園》由人氣漫畫改篇，劇情講述來源不明的殭屍病毒傳進校園，令全校人心惶惶，而今次的主題鬼屋就以韓國學校為背景，將劇集場景重現在大家面前，身穿校服的殭屍會隨時出現，加上血淋淋的畫面，整體非常嚇人！而《女酋長的重生》鬼屋亦同樣恐怖度爆燈，製作團隊將鬼屋設計成一間新加坡民宅，而故事則講述鬼屋中正舉行一場換取女酋長復活的致命儀式，部分場景帶有中式殯儀元素，香港人在現場見到應該很有共鳴！另外更有由加拿大歌手The Weeknd與新加坡環球影城攜手合作打造的《威肯：黎明前的噩夢》鬼屋，以其人氣的專輯《After Hours》為靈感設計，希望讓遊客感受這位神秘藝術家的怪誕心靈。