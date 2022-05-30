星期五又到了吃粽的大日子，無論是傳統口味還是加入健康食材的創意配搭，總有一款啱你心水！
富豪至尊名粽禮盒
富豪酒店特別設計四款至尊名粽禮盒，包括全新尊養生牛肝菌五色豆素粽，以燉湯為靈感的至尊花膠螺頭金腿瑤柱粽及足料至尊原隻鮑魚瑤柱火腿粽等。由即日起至6月2日富豪酒店網上商店發售。
網上商店：https://bit.ly/3I3iIAp
全新和風滋味櫻花蝦粽
無論外表與味道也充滿和風的恆香櫻花蝦珍珠米粽，以傳統鹹肉粽為基礎改良，精選日本珍珠米，再加入秘製醬汁烹調的腩肉、瑤柱及栗子等豐富餡料製作，當中櫻花蝦帶出鮮味與鹹香。$96/280克
網上商店：www.hangheung.com.hk
椰菜花代替糯米 無麩質素食生酮粽
Infiniti C推出兩款端午節健康粽子，包括無麩質低碳素食粽及無麩質生酮粽，以椰菜花代替傳統肉粽的糯米，配合五花腩、玫瑰鹽、無麩質蠔油(冬菇醬)、無麩質豉油等，限時於戶戶送平台及全線Infiniti C分店有售。Infiniti C (堅尼地城) 3460 4996
辣度提升 大師姐西班牙黑毛豬XO醬粽
大師姐今年推出全新「西班牙黑毛豬XO醬糉」，以自家製XO醬系列中「的火腿XO醬」來製作，更特地提升辣味，配合肉味香濃，肉質鬆化而不會過分肥膩的西班牙Iberico黑毛豬肉。可按喜好配搭品牌另外六款難自家醬料享用。西班牙黑毛豬XO醬粽 $286 (一包兩隻)230克一隻 網上商店：www.dashijie.com.hk
低糖低卡高纖 REIGN首度加入蒟蒻米製粽
致力將矜貴食材炮製成各式輕怡美食的REIGN，今年端午佳節繼往開來，將鮑魚、黑松露、燕窩等食材配搭粽子，並首次於野生新蘭黑金剛鮑魚松露粽、黑松露瑤柱粽、燕窩十勝紅豆紫薯粽加入日本蒟蒻米，將糯米和蒟蒻米以2:1的比例用作包粽，可以令糖分和卡路里減少30%，食物纖維則增加5.3倍，令佳節吃粽無負擔。除了更健康，蒟蒻米亦獨有煙韌的口感，跟糯米相似，吃來口感更豐富。
Reign Caviar(尖沙咀) 3468 5199
金裝佛跳牆鮑魚粽夠派頭
帝港酒店集團Royal Delights推出豪華金裝佛跳牆鮑魚糭，以中國名菜佛跳牆作為靈感，餡料用上矜貴的原隻鮑魚、滋補海參、原粒瑤柱甫、冬菇、金華火腿等炮製而成，亦特別以頂級挑骨腩肉代替傳統肥肉，帶來升級滋味。本月30日前預訂$315(原價$348)
網上商店：http://www.royaldelights.com.hk/