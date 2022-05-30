星期五又到了吃粽的大日子，無論是傳統口味還是加入健康食材的創意配搭，總有一款啱你心水！

富豪至尊名粽禮盒

富豪酒店特別設計四款至尊名粽禮盒，包括全新尊養生牛肝菌五色豆素粽，以燉湯為靈感的至尊花膠螺頭金腿瑤柱粽及足料至尊原隻鮑魚瑤柱火腿粽等。由即日起至6月2日富豪酒店網上商店發售。

網上商店：https://bit.ly/3I3iIAp

全新和風滋味櫻花蝦粽

無論外表與味道也充滿和風的恆香櫻花蝦珍珠米粽，以傳統鹹肉粽為基礎改良，精選日本珍珠米，再加入秘製醬汁烹調的腩肉、瑤柱及栗子等豐富餡料製作，當中櫻花蝦帶出鮮味與鹹香。$96/280克

網上商店：www.hangheung.com.hk

椰菜花代替糯米 無麩質素食生酮粽

Infiniti C推出兩款端午節健康粽子，包括無麩質低碳素食粽及無麩質生酮粽，以椰菜花代替傳統肉粽的糯米，配合五花腩、玫瑰鹽、無麩質蠔油(冬菇醬)、無麩質豉油等，限時於戶戶送平台及全線Infiniti C分店有售。Infiniti C (堅尼地城) 3460 4996