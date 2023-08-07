簡易食譜｜自製蘑菇飯、牛角飯、日式牛肉飯等5款連鎖店美食 唔使再出街食！

簡易食譜｜韓國Isaac Toast 小編最想念的外國美食就是韓國Isaac Toast！事實上韓國Isaac Toast做法非常簡單，大家更可以按照自己的口味去加入不同的配料，用來當作WFH的早餐一流！ 材料：麵包 2 塊／雞蛋 2 隻／椰菜 40 g／粟米粒 2 湯匙／芝士 1 片／火腿 1-2 塊

（醬汁）牛油 10 g／茄汁 1 茶匙／蛋黃醬 1 茶匙／蜜糖 1 茶匙／鹽 適量／糖 適量／黑胡椒粉 適量 Isaac Toast做法 1. 將椰菜洗淨後切絲，浸冷水備用。

2. 打發雞蛋，並加入椰菜絲、粟米粒、鹽及黑胡椒一齊攪拌好。

3. 倒入油熱鑊煎蛋餅，盡量煎成與方包差不多大小的正方形。

4. 煎火腿，同時在麵包兩面塗上牛油，放入熱鑊中，兩面煎成金黃色

5. 在麵包上塗抹蜜糖及蛋黃醬，並依次序放上蛋餅、芝士、椰菜、火腿、茄汁及椰菜絲。

6. 用保鮮紙包好固定形狀，即可食用！

簡易食譜｜KFC蘑菇飯 對於不少香港人來說，食KFC的重點並不是吃炸雞，而是吃它的葡撻及蘑菇飯。蘑菇飯特有的黑椒醬汁，辣得來又有「中毒性」，令人吃不停口，只需要幾種簡單材料，就可以在家完美還原！ 材料：蘑菇 8個／雞湯 250ml ／蠔油 半湯匙／黑椒 適量／中筋麵粉 1湯匙／無鹽牛油 2湯匙 KFC蘑菇飯做法 1. 將蘑菇切片，並炒熟備用。

2. 在鍋中加入牛油及麵粉，再倒入雞湯、蠔油、黑椒及蘑菇，煮至濃稠即可食用。

簡易食譜｜牛角飯 冬天就是吃燒肉的季節，而燒肉當然要配上白飯。牛角獨有的「牛角飯」做法簡單，如果想更還原味道，可以在donki或阿信屋購入牛角醬汁，以代替日式醬油。 材料：白飯1碗／雞蛋1隻／即食紫菜 4塊／白芝麻 適量／葱花 適量／牛角醬油/日式醬油 1湯匙 牛角飯做法 1. 先煲滾熱水，再離火加入300ml常溫水。

2. 加入雞蛋，焗11分鐘後立即放入冰水降溫。

3. 在白飯上倒入牛角汁，打入溫泉蛋。再按喜好加入紫菜、白芝麻及葱花即可！

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簡易食譜｜日式牛肉飯 今年日本連鎖牛肉飯專門店SUKIYA正式進軍香港，至今仍大排長龍。日式牛丼的好吃之處在於牛肉汁，在家自製的話不但做法簡單，更可以無限添加「牛汁」。 材料：白飯1碗／洋蔥 1個／肥牛 300克／日式醬油 4湯匙／味醂 2湯匙／水 50ml／糖 適量 牛肉飯做法 1. 將洋蔥切絲，用牛油炒香洋蔥備用。

2. 將日式醬油、味醂、水及糖倒入鍋中加熱，再加入洋蔥煮軟至入味。

3. 最後才加入肥牛，煮至9成熟即可。

簡易食譜｜IKEA蔬菜薯餅 IKEA美食站向來都是窮人及學生飯堂，價錢不但便宜而且款式非常多。除了必食的肉丸及熱狗之外，蔬菜薯餅也有不少捧場客。與其購買急凍薯餅，不如試試在家動手做！ 材料：薯仔 2個／洋蔥 半個／西蘭花 1個／芝士 25g／牛油 15g／黑椒 適量／鹽 適量 IKEA蔬菜薯餅做法 1. 洋蔥必粒並炒香備用。

2. 西蘭花烚熟後切碎備用。

3. 薯仔切塊烚熟後，加入牛油及芝士壓成泥狀。

4. 將切好的洋蔥、西蘭花加入薯蓉，再加入黑椒及鹽攪拌好。

5. 利用模具壓成圓形狀，以200度焗爐焗大約15-20分鐘；又或者可以用平底鑊，以中小火煎成金黃色。