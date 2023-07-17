網上熱話｜網民大讚深圳$8豉油皇雞髀 反被恥笑：用50蚊來回慳咗3蚊，覺得自己好醒？

熱話｜網民大讚深圳$8豉油皇雞髀 反被恥笑：用50蚊來回慳左3蚊，覺得自己好醒？

由港鐵去深圳福田和落馬洲口岸都非常方便，因此不少香港人都喜歡到深圳飲飲食食，貪其價錢便宜選擇多！不過近日就有網民在連登討論區，分享自己在深圳用超值價錢買到豉油皇雞髀，結果反遭留言恥笑。

一切由深圳8蚊豉油皇雞髀開始

網民「咖喱係我爸爸」在連登討論區，以「深圳8蚊豉油皇雞髀，免智商說」為題，分享了一張雞髀相片，指有香港半隻油雞咁大，大件夾抵食，並表示「唔使食食吓飯俾人叉頸」。看來樓主對香港餐廳好大怨氣！