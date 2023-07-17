網上熱話｜網民大讚深圳$8豉油皇雞髀 反被恥笑：用50蚊來回慳咗3蚊，覺得自己好醒？

由港鐵去深圳福田和落馬洲口岸都非常方便，因此不少香港人都喜歡到深圳飲飲食食，貪其價錢便宜選擇多！不過近日就有網民在連登討論區，分享自己在深圳用超值價錢買到豉油皇雞髀，結果反遭留言恥笑。
一切由深圳8蚊豉油皇雞髀開始
網民「咖喱係我爸爸」在連登討論區，以「深圳8蚊豉油皇雞髀，免智商說」為題，分享了一張雞髀相片，指有香港半隻油雞咁大，大件夾抵食，並表示「唔使食食吓飯俾人叉頸」。看來樓主對香港餐廳好大怨氣！
樓主慘被留言秒殺：用50蚊慳咗3蚊，覺得自己好醒？
樓主真心分享，豉油皇雞髀望落幾入味，賣相吸引，但網民竟然不賣帳？開Post幾分鐘，就有網民秒殺樓主，指「你用50蚊來回然後慳咗3蚊，有冇覺得自己好醒」，這留言多達八百多個正評讚好，接下來更出現多達八頁恥笑樓主的留言，發展出一場激烈罵戰。
多達八頁激烈討論
有網民mean爆樓主「佢個智商稅係講緊佢冇智商，所以唔使交」，也有人針對內地食物質素回應，表示：「8蚊，抵，仲額外附送元素周期表及地溝油食物」。
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