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旅遊飲食
2023-10-30 16:46:24

美食優惠｜Bo Innovation 廚魔全新嚐藝亞洲菜單 米芝蓮二星餐廳$900起食10道菜

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美食優惠！Bo Innovation 廚魔全新嚐藝亞洲菜單 米芝蓮二星餐廳$900起食10道菜

美食優惠！Bo Innovation 廚魔全新嚐藝亞洲菜單 米芝蓮二星餐廳$900起食10道菜

米芝蓮二星餐廳殊榮的廚魔 Bo Innovation 為慶祝開業二十週年，隆重呈獻有十道菜式的「嚐藝亞洲（Arts of Asia）」菜單，價錢每位由$900起，即可體驗由有「廚魔」之稱的鬼才主廚梁經倫（Alvin Leung）主理的創意中菜佳餚，全新推出的菜單價格親民，機會難得，下文即睇詳情！

Bo Innovation 廚魔全新嚐藝亞洲菜單

全新「嚐藝亞洲」菜單沿用經典中國菜式的永恆風味及食材，並加入現代創意元素，精心製作出一系列新派特色菜。菜單先有受到韓滉著名畫作《五牛圖》所啟發的「五牛」拉開亞洲藝術之旅的帷幕，「五牛」以五種獨特的牛部位所組成，包括骨髓、脂肪、發酵牛奶、肝臟等，不同部位相互輝映，完美配合。另一款「老夫子」亦充滿香港特色，以老夫子打麻將一圖為靈感，由布列塔尼帶子蘆筍凍批，搭配乾瑤柱、萵筍、准山和紫蘇梅醬打造成別緻的麻將造型，賣相獨特；「秘水芙蓉」巧妙地混合雪蟹和蓮葉蛋黃醬，並加入蘋果蓮藕粉，最後放上蓮花醋為點綴，新鮮開胃；而「竹棚」展示了獨特的鹽烤竹筍，佐以竹葉青西京麵豉和新鮮磨碎的黑白鴨肝，令人垂涎。為豐富整體用餐體驗，食客亦可以 HK$90 加購 Bo Innovation 廚魔的招牌「份子料理小籠包」或考慮搭配一系列的葡萄酒和經典雞尾酒，一同享受精緻難忘的佳餚美饌。

「嚐藝亞洲」菜單現以全新設計的價格面向公眾，十道菜式的菜單價格由原本每位HK$1,680，調整到三人或以下團體價格每位HK$1,200；四人或以上的團體價格則每位僅需HK$900。

Bo Innovation
地址：中環砵典乍街 45 號 H Code1 樓
電話： 2850 8371
營業時間：
星期一至二：晚上 6 時至凌晨 12 時
星期三至六：中午 12 時至下午 3 時；晚上 6 時至凌晨 12 時
星期日休息

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