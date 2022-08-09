美食博覽同場4項盛事 必看必買之選

除了美食博覽，同場還有3項展覽，讓市民盡情參觀和消費。當中家電．家品．博覽，可找到多個時尚生活品牌及廚房電器。

全城期待的美食博覽後天揭幕，同期(本月11至15日)還有家電．家品．博覽、美與健生活博覽、香港國際茶展及中醫藥會議在香港會展舉行。除了搜羅世界各地的美食佳餚，記得參觀同場的3個展覽，必有意外收穫！

在家電．家品．博覽，將會找到多款智能家居、廚房電器和家庭用品，當中少不了港人熟悉的多個展商及時尚生活品牌，如德國孖人牌、樂信牌、雅芳婷等；又會展示各種家居設計元素，如何將創新科技融入生活。今年更新設了「創藝坊」展區，介紹由青年初創企業所帶來的特色文創商品，文青們絕對不容錯過！

美與健生活博覽則有多元化的美妝和適健產品，不論是護膚美顏、排毒修身或是強身健體，想內外健美的入場者，定必能找到心水產品。另外，香港國際茶展亦帶來多款名茶，包括雲南大益茶、普洱生熟茶餅及古樹茶、港式奶茶家用沖茶套裝等，喜歡研究茶藝的朋友也會樂而忘返。

此外，中醫藥會議將在本月11及12日舉行，為業者提供專業中醫藥資訊。今年請來17位來自世界各地的重量級講者，討論中西結合研究的成果及分享成功個案，會議以實體及網上混合模式舉行，免費登記，讓更多與會人士可與講者交流。

在各個展覽開放期間，貿發局將安排一連串市場資訊研討會及行業活動，瀏覽美食博覽網站www.hkfoodexpo.hktdc.com/tc，可了解最新資訊及各項活動詳情。