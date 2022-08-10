美食博覽關注組 擸盡優惠攻略

一年一度的美食博覽明天正式揭幕！第二階段電子消費券剛於8月7日發放，大會積極鼓勵展商採用電子支付系統，當中九成展商會支援至少一項電子消費券支付方式，大家可以在美食博覽及其他同期展覽盡情購物啦！

今屆美食博覽繼續提供「上午進場票」及「晚間進場票」優惠，進場時間分別為中午12時前及晚上6時後，售價同為港幣10元正，大人小童同價。留意「上午進場票」優惠只適用於8月11、12及15日，而「晚間進場票」優惠只適用於8月11至14日。想盡享優惠，記得這兩款優惠票只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場。

今年大會亦搞搞新意思，將與直播平台LOOPLIVE合作，於展覽期間舉行「睇直播，買『正』貨」活動。只需要下載LOOPLIVE的應用程式，即可觀看KOL直播介紹特色產品，還有多項快閃購物優惠。同時，展會期間每天會舉行多買多賞幸運大抽獎，獎品包括各式美食、健康用品甚至五星級酒店住宿套票。消費愈多，中獎機會愈大。

最後，入場前在「8月食．住．買」網站預先下載電子優惠券，購物時出示便可即時享用折扣。一蚊雞煲、鮑魚麵禮盒、榴槤冰皮月餅等優惠貨品在會場等你換購！

大家亦可掃描二維碼，掌握更多購票資訊、多買多賞幸運大抽獎條款和其他優惠詳情。