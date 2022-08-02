美食博覽2022｜美食節搶先睇！必搶一蚊鮑魚/鮑魚雞煲 抽獎免費送酒店staycation＋門票及入場安排

一年一度的美食博覽將於8月11至15日在香港會議展覽中心舉行，同期亦會舉辦家電．家品．博覽、美與健生活博覽、茶展及中醫藥會議，大會以「生活新體驗．體驗新生活」為題，為公眾及業內買家帶來環球佳餚美食和新穎產品，想知有甚麼必搶必買？接下來我們將為各位讀者搶先報道！



美食 博覽2022必買1： 安記海味 - $1「鮑魚」當入樽 攤位：1C-D10 安記海味今年50周年，繼續有一蚊鮑魚推廣活動！攤位特設巨大鮑魚籃球模型，並推出「$1鮑魚當入樽」活動，首日頭十位排隊人仕即可獲參與。獎品非常吸引，每名參加者最少可獲50罐鮑魚，勝出組別可獲得300罐即食鮑魚系列，包括安記金牌溏心鮑及安記鮑魚花膠佛跳牆等等，總值$31500！

美食 博覽2022必買2： 樂婷媽媽- $1鮑魚雞煲 攤位：1B-A27 健康急凍雞煲即食品牌樂婷媽媽亦有推出$1鮑魚雞煲限時優惠，以超抵價$1發售分量十足的鮑魚雞煲，每日限量10個。另外凡購買兩個樂婷媽媽健康急凍雞煲即食包，可用$1換領價值$68精美便當保溫袋，每日限量100個，換完即止。

美食 博覽2022必買3： 焗焗雞-即熱即食香噴噴 攤位：1A-E28 不少人家中都有氣炸鍋，有商舖首次推出「焗焗雞」(美食博覽價$78/份)，將預先調味雞隻及配料用特製高溫真空袋包好，食用前只需刺一小洞，再直接放入焗爐及氣炸鍋，並以200度加熱即可食用，方便又美味！

美食 博覽2022必買4： 韓國生活百貨 Memomalls- $1韓國水餃 攤位： 1B－A28－A30 Memomalls都有一蚊優惠，必搶$1韓國泡菜大王水餃增量裝，一包1050g，每日限量十包。在攤位消費後更可參加Facebook抽獎活動，頭獎免費送沙田凱悅酒店「KAKAO FRIENDS」雙人酒店標準客房Staycation，價值約$2500，萬勿錯過！

