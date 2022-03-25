美食懶人包｜精選全港最具人氣布甸麵包！佐敦人龍名店嘉多娜 /旺角紅豆烘焙/大埔煒成麵飽餅店

城中大熱的「法式布甸包」你有否試過呢？麵包師傅將法包挖空，注入布甸蛋漿，放進焗爐裏烤焗，新鮮出爐熱辣辣，香氣十足，加上價錢相宜，深受不少麵包控歡迎！香港暫時有賣布甸包的店舖不多，接下來將精選四間有供應布甸包的麵包小店，大家一於記下來，下次經過時買回家試試吧！

本地法式布甸包龍頭

如果要問這個布甸包熱潮的起源，一定是佐敦嘉多娜餅屋！店舖前名為嘉多利餅屋，賣港式麵包為主，亦有不少創意麵包，自從去年推出法式布甸包之後，隨即在網上爆紅，每逢出爐時間，門外總有大批客人排隊等候，最高峰每日可以賣出超過400個，很受歡迎。法式布甸包每個接近飯碗大小，造型有點像蛋撻。外層的法包用無添加雞蛋和牛奶製成，內裏布甸漿則以德國忌廉和丹麥牛奶製成，香甜滑溜，充滿蛋香。他們最近更推出全新口味京都抹茶紅豆麻糬法式布甸包，內餡換上抹茶流心和軟腍麻糬，味道同樣有特色。

嘉多娜餅屋

地址：佐敦文苑街1-23號文英樓地下1號舖