聖誕節2022｜奇華餅家 x 角落小夥伴全新聖誕禮盒套裝 白熊曲奇+暖笠笠毛毯

不經不覺下個月就到聖誕，奇華餅家與角落小夥伴™再度合作，率先推出既夢幻又可愛的「角落小夥伴™聖誕禮盒」及「角落小夥伴™聖誕套裝」，讓各位與親朋好友一起享受滋味餅食，加上價格相宜，當作聖誕派對抽獎禮物都不錯！

角落小夥伴™聖誕禮盒

角落小夥伴™聖誕禮盒($78)，包裝設計以聖誕氣氛滿溢的水晶球設計為主題，充滿節日氣氛！禮盒內則盛載著「企鵝？」造型的朱古力曲奇、「白熊」造型的牛油曲奇及朱古力鳥結糖，造型可愛，粉絲必買！此外，奇華餅家還推出了一套六款的角落小夥伴™$50 聖誕限定版現金券，每套售價$300，每張現金券於奇華餅家全線分店(香港國際機場及澳門分店除外) 購物可作港幣50元使用，存根上印上超級趣致的角落小夥伴™，盡顯心思！另外，客人於 11 月 19 日至 12 月 25 日期間親臨奇華餅家全線分店 (香港國際機場分店除外) 購物滿$50，即可以優惠價$88換購「角落小夥伴™毛毯」乙張，禮品數量有限，換完即止。最後，如果你是角落小夥伴™粉絲，必買奇華餅家為鐵粉加推角落小夥伴™聖誕套裝($338)，包括一套六張的「角落小夥伴™$50 聖誕限定版現金券」及「角落小夥伴™毛毯」乙張，一於帶他們回家，溫馨過聖誕啦！