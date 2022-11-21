聖誕節2022｜親子必去櫻桃小丸子Staycation 套票包主題雙人下午茶套餐＋自助早餐+送精美禮品

今年聖誕，如果打算和家人好友留港慶祝，不妨到酒店Staycation啦，住宿一條龍服務，夠晒方便！Klook首度聯乘香港尖沙咀凱悅酒店合作，推出櫻桃小丸子Staycation，酒店設多個經典場景打卡位，由酒店大堂、餐廳、再去到主題客房內都可以見到小丸子蹤影，加上入住送精美禮品包，又有雙人下午茶套餐和自助早餐，大人小朋友都一定盡興！

櫻桃小丸子旅遊主題房間

是次櫻桃小丸子Staycation，共分成四個房間和房型，分別有標準客房 (埃及主題)、豪華客房 (法國主題)、尊貴客房 (澳洲主題)及海景客房 (希臘主題)，全部以小丸子去旅行為主題，氣氛相當歡樂！主題房間內當然亦有不少特色佈置，包括櫻桃小丸子造型的咕𠱸、杯墊等。浴室鏡面、沐浴間及玻璃窗上亦貼滿櫻桃小丸子的造型貼紙，讓你沈醉於櫻桃小丸子的世界！

價錢方面，櫻桃小丸子主題住宿低至人均$876起，入住即送主題禮品包兼K11 Art Mall購物藝術館電子禮券及獲贈櫻桃小丸子主題禮品包，包括櫻桃小丸子主題拖鞋兩對及500毫升不銹鋼真空櫻桃小丸子主題保溫瓶一個，住宿過後亦可以帶回家留念。住客更可獲贈$200 K11 Art Mall購物藝術館電子禮券，新登記之KLUB 11會員更可另獲 50 K Dollars，可即時兌換作HK$50並用於 K11 Art Mall購物藝術館及凱悅酒店內任何餐廳及酒吧，禮品優惠非常吸引！