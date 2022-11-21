聖誕節2022｜親子必去櫻桃小丸子Staycation 套票包主題雙人下午茶套餐＋自助早餐+送精美禮品

今年聖誕，如果打算和家人好友留港慶祝，不妨到酒店Staycation啦，住宿一條龍服務，夠晒方便！Klook首度聯乘香港尖沙咀凱悅酒店合作，推出櫻桃小丸子Staycation，酒店設多個經典場景打卡位，由酒店大堂、餐廳、再去到主題客房內都可以見到小丸子蹤影，加上入住送精美禮品包，又有雙人下午茶套餐和自助早餐，大人小朋友都一定盡興！
櫻桃小丸子旅遊主題房間
是次櫻桃小丸子Staycation，共分成四個房間和房型，分別有標準客房 (埃及主題)、豪華客房 (法國主題)、尊貴客房 (澳洲主題)及海景客房 (希臘主題)，全部以小丸子去旅行為主題，氣氛相當歡樂！主題房間內當然亦有不少特色佈置，包括櫻桃小丸子造型的咕𠱸、杯墊等。浴室鏡面、沐浴間及玻璃窗上亦貼滿櫻桃小丸子的造型貼紙，讓你沈醉於櫻桃小丸子的世界！
價錢方面，櫻桃小丸子主題住宿低至人均$876起，入住即送主題禮品包兼K11 Art Mall購物藝術館電子禮券及獲贈櫻桃小丸子主題禮品包，包括櫻桃小丸子主題拖鞋兩對及500毫升不銹鋼真空櫻桃小丸子主題保溫瓶一個，住宿過後亦可以帶回家留念。住客更可獲贈$200 K11 Art Mall購物藝術館電子禮券，新登記之KLUB 11會員更可另獲 50 K Dollars，可即時兌換作HK$50並用於 K11 Art Mall購物藝術館及凱悅酒店內任何餐廳及酒吧，禮品優惠非常吸引！
櫻桃小丸子雙人下午茶套餐
另外當然少不了櫻桃小丸子主題下午茶，食物由咖啡廳的廚藝團隊精心設計，設有一系列精緻可口的造型茶點。醃魚酸忌廉薑包、油封乾蔥肝醬法式軟包三文治等美點印有櫻桃小丸子、小玉及花輪同學的可愛臉蛋，配上粉紅色調主題杯碟及餐墊，打卡一流！甜點方面則有熱情果焦糖燉蛋、濃郁的焦糖朱古力脆脆撻、栗子山、野莓馬德琳配煉奶吉土及紐約芝士蛋糕，還有下午茶不可缺少的蘋果金橘鬆餅，以及櫻桃小丸子喜愛的凍蜂蜜甜柑汁及櫻桃小丸子榛子朱古力等飲品，味道都不錯。櫻桃小丸子主題雙人下午茶套餐亦可獨立訂購，$693/兩位，附送櫻桃小丸子造型矽膠套連搓手液兩枝粉絲必備！
櫻桃小丸子住宿計劃
限時開賣日期：即日起至2023年2月9日11:59PM
入住日期：2022年11月15日至2023年2月14日
訂購網址：https://www.klook.com/zh-HK/activity/43825-deluxe-staycation-hyatt-regency-hong-kong/?from_campaign=hk_always-on-pr_ao_zh-hk&from_medium=content&from_source=pr-media