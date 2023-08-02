自助餐優惠8月｜6間酒店自助餐優惠 最平$278.2起 任食生蠔海鮮 生日免費/買3送1/高達6折（持續更新）

8月份自助餐優惠｜暑假期間有不少酒店都推出自助餐優惠，包括生日半價再送蛋糕、買3送1優惠、全單高達6折等等，以下精選6間酒店自助餐，即睇優惠！
自助餐優惠｜Mr. Steak Buffet à la minute 8月生日免費 歎日本三大和牛
位於銅鑼灣的Mr. Steak Buffet à la minute8月繼續生日優惠，壽星們於Mr. Steak Buffet à la minute慶祝生日，只要有4位或以上的成人同行，並在生日月份惠顧，可其中一位當月壽星即可免費用餐！Mr. Steak8月份隆重推出日本三大和牛，用神戶牛、米沢牛及松板牛製作多款美食，包括壽喜燒、火炙和牛壽司、燒牛肉、 鉄板燒等，還有即開⽣蠔、冰鎮⿓蝦、長腳蟹蟹腳等。
價目表：http://bitly.ws/P8Lw
訂位網站：http://bitly.ws/wbLP
自助餐優惠｜薈景推「味遊澳洲」 自助晚餐 6歲或以下小童免費
香港會議展覽中心四樓的環球美食自助餐餐廳薈景近日推出「味遊澳洲」 自助晚餐，多款澳洲風味美食均選用由澳洲空運到港的食材，包括即開澳洲生蠔、南澳Kinkawooka青口、燒特級澳洲草飼Mb2+牛肋肉、燒澳洲羊架配杏仁芥末、慢煮澳洲和牛面頰、紅菜頭氈酒醃漬塔斯曼尼亞鱒魚等等，非常吸引！而甜品方面亦有心思，行政糕餅總廚李少輝師傅 （Ken Lee）特別將傳統澳洲甜品「林明頓蛋糕」分別加入斑蘭吉士、椰子醬及花生三款新口味，值得一試！另外還有澳洲蜂蜜焦糖脆脆、朱古力脆餅布朗尼、熱情果奶油蛋白餅等等。「味遊澳洲」 自助晚餐將於2023年7月12日至9月30日期間供應。
每位付費成人可攜同1位6歲或以下小童免費享用自助餐，其餘同行3至6歲小童須付小童自助餐費用。
查詢電話：2582 7250（或Whatsapp 6020 3235）
自助餐優惠｜港島海逸君綽 即開生蠔/黃鰭吞拿魚/日韓美食
港島海逸君綽Harbour Grand Café 咖啡廳8月推出自助餐優惠，於酒店網上商店訂購自助餐可享高達 6 折，午市成人價錢最平$278.2起。酒店供應原條即切黃鰭吞拿魚 x 日韓海鮮自助晚餐，美食包括即開生蠔、黃鰭吞拿魚刺身、帶子刺身、7 吋長阿根廷蝦、波士頓龍蝦、蟹腳、燒和牛肉等等，應有盡有！另外還有多款日韓食品，如日式鐵板燒肉、韓式芝士炸雞膇、韓式燉排骨、日式天婦羅、韓式人參燉雞湯、海鮮大阪燒、關東煮等，有興趣的話一於去試下！
酒店網上商店: http://bitly.ws/PpUA
自助餐優惠｜九龍酒店高達7折優惠 + 生日半價 「蠔」華和牛自助晩餐
九龍酒店倚窗閣最近推出「蠔」華和牛自助晩餐，1-5位可享5折，6位以上高達7折優惠，生日4 位起計壽星半價。自助晩餐有齊美式海鮮大燴、冰鎮海鮮及各式刺身，「蠔」華菜式包括伏特加鮮蠔杯、白露荀鮮蠔荷蘭汁、酥炸生蠔；還有各地特色的潮州蠔仔粥、台式蚵仔煎等，和牛菜式則有慢煮和牛面頰、照燒蒜香和牛粒、日式和牛湯及和牛加洲卷等。
訂位網站：
https://eshop.harbour-plaza.com/kowloonhotel/zh/wc-buffet-dinner-0823
自助餐優惠｜8度海逸酒店 生日半價 海鮮/煎鵝肝/鱈場蟹腳/和牛
8度餐廳將於2023年8月1日至12月10日期間呈獻「海鮮狂歡饗宴自助晚餐」，海鮮菜式方面包括每日供應兩款空運到港的法國、美國或愛爾蘭即開新鮮生蠔、鱈場蟹腳、多款刺身、芝土焗蠔、泰式咖喱大頭蝦等，另外更無限量供應煎鵝肝伴黑松露汁，款式琳瑯滿目，非常吸引！而自助餐優惠都相當超值，於酒店eShop預訂星期一至五自助晚餐，可享8折優惠；預訂星期六至日、公眾假期及前夕可享85折優惠；4位或以上同行惠顧，生日半價再送免費紅/白餐酒乙支。
自助餐優惠8月｜港麗酒店自助餐廳咖啡園 網上商店8折 生蠔/波士頓龍蝦/拖羅刺身/燒烤
香港港麗酒店自助餐廳咖啡園推出「海陸美饌尋味之旅」自助晚餐，多款海鮮包括新鮮波士頓龍蝦、加拿大鱈場蟹腳、蟹鉗、海蝦及青口，拖羅刺身除了油甘魚、三文魚、吞拿魚和魷魚刺身，更有自助餐少有的海膽，味道甘甜令人回味無窮！戶外燒烤區更有和牛肩扒及多款惹味烤肉，如燒斧頭豬扒、和牛肩扒、澳洲羊架、脆皮豬腩及雞槌，一眾食肉獸一定滿足！另外酒店會為每位客人奉上兩隻即開生蠔，肉質鮮甜滑嫩。凡於酒店網上商店預訂自助晚餐，可享高達8折優惠，生日月份內經網上商店或致電預訂自助晚餐，餐廳將奉送迷你生日糕點乙件。
網上商店：https://eshop.conraddining.com/product-category/dining-experience/garden-cafe/