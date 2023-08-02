自助餐優惠8月｜6間酒店自助餐優惠 最平$278.2起 任食生蠔海鮮 生日免費/買3送1/高達6折（持續更新）

位於銅鑼灣的Mr. Steak Buffet à la minute8月繼續生日優惠，壽星們於Mr. Steak Buffet à la minute慶祝生日，只要有4位或以上的成人同行，並在生日月份惠顧，可其中一位當月壽星即可免費用餐！Mr. Steak8月份隆重推出日本三大和牛，用神戶牛、米沢牛及松板牛製作多款美食，包括壽喜燒、火炙和牛壽司、燒牛肉、 鉄板燒等，還有即開⽣蠔、冰鎮⿓蝦、長腳蟹蟹腳等。

8月份自助餐優惠｜暑假期間有不少酒店都推出自助餐優惠，包括生日半價再送蛋糕、買3送1優惠、全單高達6折等等，以下精選6間酒店自助餐，即睇優惠！

自助餐優惠｜薈景推「味遊澳洲」 自助晚餐 6歲或以下小童免費

香港會議展覽中心四樓的環球美食自助餐餐廳薈景近日推出「味遊澳洲」 自助晚餐，多款澳洲風味美食均選用由澳洲空運到港的食材，包括即開澳洲生蠔、南澳Kinkawooka青口、燒特級澳洲草飼Mb2+牛肋肉、燒澳洲羊架配杏仁芥末、慢煮澳洲和牛面頰、紅菜頭氈酒醃漬塔斯曼尼亞鱒魚等等，非常吸引！而甜品方面亦有心思，行政糕餅總廚李少輝師傅 （Ken Lee）特別將傳統澳洲甜品「林明頓蛋糕」分別加入斑蘭吉士、椰子醬及花生三款新口味，值得一試！另外還有澳洲蜂蜜焦糖脆脆、朱古力脆餅布朗尼、熱情果奶油蛋白餅等等。「味遊澳洲」 自助晚餐將於2023年7月12日至9月30日期間供應。

每位付費成人可攜同1位6歲或以下小童免費享用自助餐，其餘同行3至6歲小童須付小童自助餐費用。

查詢電話：2582 7250（或Whatsapp 6020 3235）