自己麵包自己做！ 西環小店每日自製無添加麵包 賣爆餡三文治

新鮮出爐麵包

自家製的麵包每日早上新鮮出爐，比起同類餐廳，這樣又多了一重工夫。「做麵包的時間大概需要五小時，每朝八時左右就要回來準備。」老闆Sabrina透露，材料包括日本麵粉、法國動物牛油、雞蛋、牛奶等等，搓成麵團後要經歷三次長時間發酵方可入爐烘焗，出爐後更要在表面塗抹牛奶，讓外觀顯得光澤和保持濕潤。甚至連分量都有考量，每塊麵團重量約在97克至98克之間，為的只是因為希望客人飽腹滿足。「我們試了很多不同的磅數，試過95克，但客人就反映麵包太小。也都試過100克，但留意到客人會覺得麵包太大，會吃剩麵包尾端。」Sabrina說。

12款美味三文治

麵包款式多，菜單上分為12款三文治和8款甜吐司，每日銷量近180個。由於店舖位於西營盤，老闆為應付不同國籍的客人需求，設計菜單時特意希望做到多國元素兼備，既有美式芝士肉醬珍寶熱狗，也有日式炸雞麵包。記者最推介日式黑豚肉炒麵($39)，日本迷絕對不會陌生，在當地便利店十分常見。店家用黑豚肉、椰菜和日式炒麵醬汁炒香麵底，並用香甜鬆軟的麵包盛載，醬汁惹味，麵包搭上麵條加倍飽腹。另外亦不乏港式經典口味，如豬扒煎蛋三文治($44)則是人氣的招牌貨，豬扒經人手剁鬆再油炸，包著芝士、煎蛋、生菜和番茄，餡料多得滿瀉！