舊區小店｜53年老字號大安茶冰廳重開變Cafe 新老闆情迷老店時光 賣杏霜卷蛋、焦糖蛋撻

大安茶冰廳在1969年開業，經歷賣盤轉手，老字號換上新的掌舵人。假若你隔著玻璃大門窺探，會看到牆上是一抹淡雅的芥末黃，細緻地印滿方格圖紋，當年的摩登如今充滿時代感。還有兩旁的木製卡座，它們靜靜依著牆身，坐著客人，也載著年月的故事。

情迷老店時光

油麻地大安茶冰廳近日翻新後重開，保留原有格局，懷舊氣氛依然。新老闆Tiffany和丈夫都鍾情舊事物舊建築，不時會參加導賞團參觀唐樓，眼見舊年香港多間舊冰室無奈結業，早已萌手想要買盤接手老店的念頭。去年遇著上任老闆賣盤移民，經地產經紀的介紹下，他們將大安茶冰廳買下來接手，延續店舖的光景。「其實我們的主要概念都是想保留到這裡，同時又能延續下去，也注入一些新的元素。」老闆Tiffany說。這項投資狂熱又浪漫，不過在執行上卻有不少現實的問題必須要面對。「以前這店都只有麵和通粉等食物，但其實我們附近都有很多茶餐廳，如果我們再沿用以往的模式的話，可能會比其他茶餐廳沒有那麼好。所以我們就想到不如試試轉型做cafe吧。」