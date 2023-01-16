航班消息｜HK Express宣布取消部分2023年2月1日至16日來往日本航班

前往日本的航班又有變動！HK Express宣布，鑑於日本當局限制航空公司營運由香港特區前往日本之航班班次，HK Express將會取消部分於2023年2月1日至16日來往日本的航班，買了機票出發日本的話，務必留意後續安排！
受影響的HK Express日本航班
由香港出發往日本之航班
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目的地：沖繩
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UO820
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2023年2月2日、4日、6日、8日、11日、13日、15日
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目的地：大阪-關西
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UO688
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2023年2月3日、10日
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UO898
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2023年2月2日
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目的地：東京-羽田
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UO622
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2023年2月1日至16日
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目的地：東京-成田
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UO646
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2023年2月2日、4日、7日、9日、11日、14日、16日
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UO650
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2023年2月1日、8日、15日
由日本出發往香港之航班
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出發地：沖繩
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UO821
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2023年2月11日、13日、15日
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出發地：大阪-關西
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UO689
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2023年2月10日
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出發地：東京-羽田
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UO623
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2023年2月10日至16日
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出發地：東京-成田
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UO647
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2023年2月11日、14日、16日
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UO651
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2023年2月15日
機票安排
因航班取消而受影響之旅客，將會收到電子郵件和短訊通知，並會獲提供下列選項：
- 選項1：原定目的地不變，更改出發日期／時間 - https://hkexpress-eform.tpapac.io/HKExpress/ChangeFlight
- ∙需受機位供應限制
- ∙免費更改*
- ∙無需支付票價差額*
- ∙相關申請必須於原定出發日或之前遞交
- ∙必須於2023年6月30日或之前出發
* 有關安排只適用首次申請
- 選項 2：訂單全額退款 - https://hkexpress-erefund.tpapac.io/zh-HK/erefund
- ∙退款範圍包括航班相關之費用（已購買之寄艙行李限額、座位、機艙餐飲，以及U-First優先服務）
- ∙相關安排申請必須於原定航班日期或之前遞交