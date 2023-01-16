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2023-01-16 16:04:16

航班消息｜HK Express宣布取消部分2023年2月1日至16日來往日本航班

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航班消息｜HK Express宣布取消部分2023年2月1日至16日來往日本的航班

航班消息｜HK Express宣布取消部分2023年2月1日至16日來往日本的航班

前往日本的航班又有變動！HK Express宣布，鑑於日本當局限制航空公司營運由香港特區前往日本之航班班次，HK Express將會取消部分於2023年2月1日至16日來往日本的航班，買了機票出發日本的話，務必留意後續安排！

受影響的HK Express日本航班

由香港出發往日本之航班

目的地：沖繩

UO820

2023年2月2日、4日、6日、8日、11日、13日、15日

 

目的地：大阪-關西

UO688

2023年2月3日、10日

UO898

2023年2月2日

 

目的地：東京-羽田

UO622

2023年2月1日至16日

 

目的地：東京-成田

UO646

2023年2月2日、4日、7日、9日、11日、14日、16日

UO650

2023年2月1日、8日、15日

由日本出發往香港之航班

出發地：沖繩

UO821

2023年2月11日、13日、15日

 

出發地：大阪-關西

UO689

2023年2月10日

 

出發地：東京-羽田

UO623

2023年2月10日至16日

 

出發地：東京-成田

UO647

2023年2月11日、14日、16日

UO651

2023年2月15日

機票安排 

因航班取消而受影響之旅客，將會收到電子郵件和短訊通知，並會獲提供下列選項：

  • 選項1：原定目的地不變，更改出發日期／時間 - https://hkexpress-eform.tpapac.io/HKExpress/ChangeFlight
    • ∙需受機位供應限制
    • ∙免費更改*
    • ∙無需支付票價差額*
    • ∙相關申請必須於原定出發日或之前遞交
    • ∙必須於2023年6月30日或之前出發

 * 有關安排只適用首次申請

  • 選項 2：訂單全額退款 https://hkexpress-erefund.tpapac.io/zh-HK/erefund
    • ∙退款範圍包括航班相關之費用（已購買之寄艙行李限額、座位、機艙餐飲，以及U-First優先服務）
    • ∙相關安排申請必須於原定航班日期或之前遞交
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