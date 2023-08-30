芋圓食譜｜朱古力／紫薯／抹茶等8種口味 芋圓糖水配搭在家輕鬆做！

近年興起的甜品就不得不數芋圓（英文Taro balls）。雖然芋圓在市面上都可買到，但口味通常都較少，以下就有8種口味的芋圓食譜教學，讓大家在家亦可輕鬆做出台灣的口味！

芋圓食譜｜經典口味 番薯／芋頭／紫薯芋圓 說到芋圓的話，當然少不了最基本的芋頭、番薯和紫薯口味，三種都是平日在市面上可買到。雖然屬最基本的口味，但愛好傳統的人亦不少，因此味道基本上不會失敗，需要準備的食材亦十分簡單。如果對其他口味沒有概念的話，不妨先從最經典的口味做起吧！ 經典口味芋圓材料：番薯／芋頭／紫薯 200g；木薯粉 130g；滾水 40mL；砂糖10g 番薯／芋頭／紫薯芋圓做法 1.番薯蒸熟後壓成泥狀，加入90g木薯粉及砂糖，將材料大致混合。

2.將滾水倒入剩餘的40g木薯粉中，攪拌成糊狀，注意不要被熱水燙傷。

3.把木薯糊倒入混合好的番薯泥中，將材料搓揉均勻成富有彈性的麵團。

4.將麵團搓長，切成小粒。

5.取適量木薯粉，均勻地包裹在切好的番薯圓上，避免番薯圓黏左一起。

6.放在密實盒裏，再放入冰格冷凍保存即可。（以番薯為例，其他口味做法一樣）

芋圓食譜｜小孩最愛 朱古力／抹茶／阿華田芋圓 若果想製作甜品氹小朋友開心的話，不妨製作加入新元素的小孩口味芋圓！雖然抹茶味感覺較為苦澀，但近年不少零食都是以抹茶為主題，所以亦受不少小朋友歡迎。而朱古力和阿華田都是小朋友到愛喝的飲品，用來製作芋圓的話絕對會得到他們的喜愛。 朱古力／抹茶／阿華田芋圓材料：芋頭 200g；木薯粉125g；朱古力粉／抹茶粉／阿華田粉 5g ；滾水40mL；砂糖10g 朱古力／抹茶／阿華田芋圓做法 1.先將85g的木薯粉與朱古力粉混合。

2.加入蒸熟並壓成泥狀的芋頭，再和砂糖都起大致拌勻。

3.將滾水倒入剩餘的40g木薯粉中，攪拌成糊狀，注意不要被熱水燙傷。

4.把木薯糊倒入混合好的芋頭泥中，將材料搓揉均勻成富有彈性的麵團。

5.將麵團搓長，切成小粒。

6.取適量木薯粉，均勻地包裹在切好的朱古力圓上，避免朱古力圓黏左一起。

7.放在密實盒裏，再放入冰格冷凍保存即可。（以朱古力味為例，其他口味做法一樣）

芋圓食譜｜打卡一流 蝶豆花芋圓 碟豆花在近年因其獨特的顏色，成為不少咖啡店或手搖店都會使用的食材，而用它製作芋圓，便可製出帶有獨特藍色的芋圓，用來打卡拍照一流。不過蝶豆花的味道並不突出，因此比起品嚐它的味道，更適合用來擺盤配色用。 蝶豆花芋圓材料：蝶豆花 5g；芋頭 200g；木薯粉130g；滾水40mL；砂糖10g 蝶豆花芋圓做法 1.將蝶豆花加進滾水中，讓蝶豆花泡出顏色。

2. 芋頭蒸熟後壓成泥狀，加入90g木薯粉及砂糖，將材料大致混合。

3.將蝶豆花水倒入剩餘的40g木薯粉中，攪拌成糊狀，注意不要被熱水燙傷。

4.把木薯糊倒入混合好的芋頭泥中，將材料搓揉均勻成富有彈性的麵團。

5.將麵團搓長，切成小粒。

6.取適量木薯粉，均勻地包裹在切好的蝶豆花圓上，避免蝶豆花圓黏左一起。

7.放在密實盒裏，再放入冰格冷凍保存即可。