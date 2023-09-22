著數優惠｜大坑中歐風格餐廳 Porkcentric一周年 推$88無限暢飲啤酒

大坑Porkcentric｜一周年燒烤套餐

「一周年燒烤套餐」食物款式豐富，包括頭盤（可選餐湯、沙律或冷切醃肉）、主菜、甜品和一杯飲品。主菜選擇方面，包括多款 Porkcentric 招牌菜，如漢普郡烤豬手配薯角和酸菜、豬肉香腸漢堡配卡真薯條和煙燻納瓦拉芝士伴墨西哥辣椒芥末蛋黃醬，以及乾式熟成安格斯牛肉漢堡配卡真薯條、松露和車打芝士伴肉汁蛋黃醬。另外亦有餐廳特色名菜 Porkcentric 豬肋骨及烤香腸，備有多款香辣口味，配以紅薯薯條。至於燒烤海鮮方面，除了香烤八爪魚配紫洋蔥、番茜沙律、紅菜頭蓉和小蘿蔔外，還有焗海鱸魚配牛油魚香醬汁，以及焗日本鰩魚配番茄和冰凍雞尾酒。套餐兩位定價港幣 598 元，三位港幣 888 元，四位港幣 1,188 元，最多更可安排八人聚餐享用，平均每位消費低於港幣 300 元。