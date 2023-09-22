著數優惠｜大坑中歐風格餐廳 Porkcentric一周年 推$88無限暢飲啤酒

都市人生活繁忙，不妨相約三五知己暢飲相聚！位於大坑中心地帶的中歐風格餐廳 Porkcentric，一向主打為客人供應燒烤美食，餐廳特意用日本壓縮備長炭烤製，從而烤出豐富肉味和嫩滑多汁的完美口感，風味正宗，深受大眾歡迎。最近餐廳為慶祝開業一周年，宣布推出「一周年燒烤套餐」以及「Bell Hour」$88無限暢飲啤酒，美食配啤酒，試問誰能抗拒！
大坑Porkcentric｜一周年燒烤套餐
「一周年燒烤套餐」食物款式豐富，包括頭盤（可選餐湯、沙律或冷切醃肉）、主菜、甜品和一杯飲品。主菜選擇方面，包括多款 Porkcentric 招牌菜，如漢普郡烤豬手配薯角和酸菜、豬肉香腸漢堡配卡真薯條和煙燻納瓦拉芝士伴墨西哥辣椒芥末蛋黃醬，以及乾式熟成安格斯牛肉漢堡配卡真薯條、松露和車打芝士伴肉汁蛋黃醬。另外亦有餐廳特色名菜 Porkcentric 豬肋骨及烤香腸，備有多款香辣口味，配以紅薯薯條。至於燒烤海鮮方面，除了香烤八爪魚配紫洋蔥、番茜沙律、紅菜頭蓉和小蘿蔔外，還有焗海鱸魚配牛油魚香醬汁，以及焗日本鰩魚配番茄和冰凍雞尾酒。套餐兩位定價港幣 598 元，三位港幣 888 元，四位港幣 1,188 元，最多更可安排八人聚餐享用，平均每位消費低於港幣 300 元。
大坑Porkcentric｜Bell Hour $88無限暢飲啤酒
歎燒烤美食當然要有冰凍啤酒相襯，餐廳推出全新「Bell Hour」，每晚8時開始，客人每位只需港幣 88 港元*，即可無限暢飲精釀啤酒一小時至晚上 9 時。餐廳酒吧特別裝設 500 升容量的巨型啤酒缸，源源供應本地精釀酒廠「門神啤酒」的 IPA 和 Lager 啤酒，酒鬼們絕對不能錯過！
Porkcentric
地址：香港島大坑銅鑼灣道 98 號地下
電話： 9169 0298