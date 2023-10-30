著數優惠｜太陽公主號抽獎活動 嬴＄52,000豪華郵輪旅遊＋歐洲來回機票

為慶祝全新太陽公主號即將登場及公主郵輪香港辦事處成立 10 周年，公主郵輪宣布由即日起隆重推出「All You Love 太陽公主號雙人歐洲經濟艙機票+陽台艙船票」線上抽獎活動，得獎者可贏取總值港幣52,000 元的頂級郵輪旅程，當中包括 2 張香港來回歐洲經濟艙機票，以及入住全新「太陽公主號」陽台艙，如果想和身邊摯愛展開一段難忘旅程，一於參加抽獎活動啦！

「太陽公主號」為公主郵輪史上最大、且極具創新的全新豪華郵輪，並提供各式各樣的精彩行程、航程日數和出發日期。郵輪內設有大量嶄新設計的客艙、世界級餐飲、身臨其境的娛樂和活動。旅客可在玻璃穹頂空中花園（The Dome）」觀看雜技表演、在「公主巨蛋（Princess Arena）」欣賞能因應不同表演而變換設計的舞台及原創歌舞表演、和家人在家庭活動區域「Park19」共聚天倫，以及體驗「公主勳章假期® （MedallionClass®）」個人化服務體驗等等。

「All You Love 太陽公主號雙人歐洲經濟艙機票+陽台艙船票」線上抽獎活動

公主郵輪慶祝全新太陽公主號即將登場及香港辦事處成立 10 周年，由即日起至 2023 年12 月 31 日舉辦「All You Love 太陽公主號雙人歐洲經濟艙機票+陽台艙船票」線上抽獎活動，豪送總值港幣 52,000 元的豪華郵輪旅遊,並提供香港來回歐洲經濟艙機票，入住「太陽公主號」陽台艙開啟獨一無二全覽地中海郵輪之旅。得獎者將踏上難忘旅途，探索歐洲更多鮮為人知的絕世美景,走訪美不勝收的歷史小鎮。

太陽公主號抽獎活動連結

活動詳情：

日期:2023/10/30(一)至 2023/12/31(日)

參加辦法：於活動頁面輸入個人資料即可參加抽獎

獎品：指定航程 1 間「太陽公主號」陽台艙、2 張香港來回歐洲經濟艙機票，1 人中獎 2人同遊！