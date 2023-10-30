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旅遊飲食
2023-10-30 17:38:34

著數優惠｜太陽公主號抽獎活動 嬴＄52,000豪華郵輪旅遊＋歐洲來回機票

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著數優惠｜太陽公主號抽獎活動 嬴＄52,000豪華郵輪旅遊＋歐洲來回機票

著數優惠｜太陽公主號抽獎活動 嬴＄52,000豪華郵輪旅遊＋歐洲來回機票

為慶祝全新太陽公主號即將登場及公主郵輪香港辦事處成立 10 周年，公主郵輪宣布由即日起隆重推出「All You Love 太陽公主號雙人歐洲經濟艙機票+陽台艙船票」線上抽獎活動，得獎者可贏取總值港幣52,000 元的頂級郵輪旅程，當中包括 2 張香港來回歐洲經濟艙機票，以及入住全新「太陽公主號」陽台艙，如果想和身邊摯愛展開一段難忘旅程，一於參加抽獎活動啦！

對於那些熱愛高度的人來說，千萬不容錯過微靠在無限視野展望台（Infinite Horizon Tilt Wall）上從第 19 層甲板觀賞風景。 太陽公主號全新戶外設施「海岸攀岩（Coastal Climb）」、「戲水區（Splash Pad）」與「觀景台（The Lookout）」。

太陽公主號2024年初於歐洲首航

「太陽公主號」為公主郵輪史上最大、且極具創新的全新豪華郵輪，並提供各式各樣的精彩行程、航程日數和出發日期。郵輪內設有大量嶄新設計的客艙、世界級餐飲、身臨其境的娛樂和活動。旅客可在玻璃穹頂空中花園（The Dome）」觀看雜技表演、在「公主巨蛋（Princess Arena）」欣賞能因應不同表演而變換設計的舞台及原創歌舞表演、和家人在家庭活動區域「Park19」共聚天倫，以及體驗「公主勳章假期® （MedallionClass®）」個人化服務體驗等等。

在全球最大「Izumi 海上日式浴場（Izumi Japanese Bath）」享受海上泡湯趣 最具日本風情鑽石公主號不只有獨特日式體驗，更是海上奢華假期最佳選擇。 2024 年航季正逢公主郵輪營運阿拉斯加航線 55 周年。

「All You Love 太陽公主號雙人歐洲經濟艙機票+陽台艙船票」線上抽獎活動

公主郵輪慶祝全新太陽公主號即將登場及香港辦事處成立 10 周年，由即日起至 2023 年12 月 31 日舉辦「All You Love 太陽公主號雙人歐洲經濟艙機票+陽台艙船票」線上抽獎活動，豪送總值港幣 52,000 元的豪華郵輪旅遊,並提供香港來回歐洲經濟艙機票，入住「太陽公主號」陽台艙開啟獨一無二全覽地中海郵輪之旅。得獎者將踏上難忘旅途，探索歐洲更多鮮為人知的絕世美景,走訪美不勝收的歷史小鎮。

太陽公主號抽獎活動連結

活動詳情：
日期:2023/10/30(一)至 2023/12/31(日)
參加辦法：於活動頁面輸入個人資料即可參加抽獎
獎品：指定航程 1 間「太陽公主號」陽台艙、2 張香港來回歐洲經濟艙機票，1 人中獎 2人同遊！

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