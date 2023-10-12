著數優惠！澳門開篷觀光巴士一日票買一送一 $99/位暢遊澳門12個必到景點 送MOP$88餐飲現金優惠券

去澳門旅行交通問題最令人頭痕，如果不想逼巴士或者每程都坐的士，今晚9點必搶澳門開篷觀光巴士一日票買一送一優惠！今次的「開篷巴士一天遊」將帶大家暢遊澳門12 個必到景點，途經澳門多個旅遊熱點，包括澳門漁人碼頭、澳門旅遊塔及媽閣廟等，全程約 70 分鐘，重點是可以在當日無限次數上下車，旅客們去澳門可以隨心觀光，非常方便！

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優惠詳情： 優惠期 (預訂期)：2023 年 10 月 12 日 21:00 至 10 月 19 日 23:59 可使用日期：2023 年 10 月 13 日至 12 月 31 日 班次開出時間：09:20、10:05、10:50、11:35、12:20、13:05、13:50、14:35、15:20、16:05

遊客可於各大不同景點上下車 (連總站共有 13 個上下車點) 當日任上任落，返回澳門 外港客運碼頭。