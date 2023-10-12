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旅遊飲食
2023-10-12 12:56:49

著數優惠！澳門開篷觀光巴士一日票買一送一 $99/位暢遊澳門12個必到景點 送MOP$88餐飲現金優惠券

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著數優惠！澳門開篷觀光巴士一日票買一送一 $99/位暢遊澳門 12 個必到景點 送MOP$88餐飲現金優惠券

著數優惠！澳門開篷觀光巴士一日票買一送一 $99/位暢遊澳門 12 個必到景點 送MOP$88餐飲現金優惠券

去澳門旅行交通問題最令人頭痕，如果不想逼巴士或者每程都坐的士，今晚9點必搶澳門開篷觀光巴士一日票買一送一優惠！今次的「開篷巴士一天遊」將帶大家暢遊澳門12 個必到景點，途經澳門多個旅遊熱點，包括澳門漁人碼頭、澳門旅遊塔及媽閣廟等，全程約 70 分鐘，重點是可以在當日無限次數上下車，旅客們去澳門可以隨心觀光，非常方便！

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優惠詳情： 優惠期 (預訂期)：2023 年 10 月 12 日 21:00 至 10 月 19 日 23:59 可使用日期：2023 年 10 月 13 日至 12 月 31 日 班次開出時間：09:20、10:05、10:50、11:35、12:20、13:05、13:50、14:35、15:20、16:05

遊客可於各大不同景點上下車 (連總站共有 13 個上下車點) 當日任上任落，返回澳門 外港客運碼頭。

1. 澳門外港客運碼頭

7. 新八佰伴 (英皇娛樂酒店)

2. 漁人碼頭

8. 澳門旅遊塔

3. 科學館

9. 媽閣廟

4. 觀音蓮花苑

10. 倫敦人酒店(威尼斯人酒店)

5. 永利澳門 (星際酒店)

11. 新濠影匯

6. 葡京酒店

12. 澳門銀河綜合渡假城 (水晶大堂)

 

13.澳門百老匯

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