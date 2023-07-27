著數優惠｜美利酒店 Garden Lounge下午茶買一送一 人均$272/位 獨家送 Venchi 雪糕

美利酒店 Garden Lounge下午茶超值優惠！五星級酒店The Murray美利酒店的下午茶向來備受好評，近日酒店聯乘KKday推出下午茶優惠推廣，大家可以以$544/2 位購買原價$1,146/2 位的「 夏日的感覺 」下午茶套餐，細味 12 款聞名遐邇的下午茶小點，包括兩種口味的英式鬆餅、五種甜點及五種鹹點，再獨家加送 Venchi 雪糕，配上 Saicho 汽泡酒或汽泡茶，氣氛一流！
7月28日12點快閃限量搶！美利酒店 Garden Lounge下午茶買一送一
優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/100738?cid=13367
今次夏季限定的下午茶食物相當吸引，小食方面由蟹肉芒果沙律、西班牙凍湯和埃斯普莱特辣椒打頭陣，而鹹點則有意大利青瓜、蕃茄和薄荷三明治（附含羞草忌廉）、巴馬火腿配哈蜜瓜批（附香茅鮮忌廉）、蝦肉百香果撻以及煙三文魚墨西哥玉米卷餅（附柑橘果醬），款式豐富。如果喜歡吃甜點，下午茶套餐裡更有檸檬芝士蛋糕和青檸魚子醬、荔枝白巧克力慕斯、西柚芒果蛋糕、草莓撻、雜錦曲奇、糕點、法式蛋糕、Venchi 雪糕以及英式鬆餅，配上草莓、雲呢拿鬆餅配草莓醬、檸檬凝乳和忌廉，絕對大滿足！
優惠詳情：
優惠期 (預訂期) : 2023 年 7 月 28 日 12:00 至 8 月 3 日 23:59
使用日期：2023 年 7 月 29 日至 8 月 31 日
供應時間：星期一至五 14:45-18:00，星期六、日 14:45-16:15 / 15:15-17:45 / 16:30-18:00
集合地點：香港特別行政區中環紅棉路 22 號 香港美利酒店 UG 層 Garden Lounge