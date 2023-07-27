著數優惠｜美利酒店 Garden Lounge下午茶買一送一 人均$272/位 獨家送 Venchi 雪糕

著數優惠｜美利酒店 Garden Lounge下午茶買一送一 人均$272/位 歎12 款人氣下午茶美點

美利酒店 Garden Lounge下午茶超值優惠！五星級酒店The Murray美利酒店的下午茶向來備受好評，近日酒店聯乘KKday推出下午茶優惠推廣，大家可以以$544/2 位購買原價$1,146/2 位的「 夏日的感覺 」下午茶套餐，細味 12 款聞名遐邇的下午茶小點，包括兩種口味的英式鬆餅、五種甜點及五種鹹點，再獨家加送 Venchi 雪糕，配上 Saicho 汽泡酒或汽泡茶，氣氛一流！