著數優惠｜香港富麗敦海洋公園酒店自助餐買二送一 最平$365起歎波士頓龍蝦

香港富麗敦海洋公園酒店為一間重視可持續發展及臨海奢華度假酒店，亦是香港首間富麗敦酒店和全球第一間富麗敦度假酒店，最近酒店內的星耀廳有新推廣，全新「意大利西班牙風味滋味盛宴」自助餐每位優惠價最平$365起，可以品嚐歎波士頓龍蝦、即切意大利/西班牙火腿等美食，餐廳景觀一流，可以飽覽壯麗海景，慶祝節日或共聚天倫都同樣適合！

香港富麗敦海洋公園酒店自助餐優惠

星耀廳全新呈獻意大利西班牙風味滋味盛宴自助午餐及晚餐，採用一系列來自意大利和西班牙的新鮮時令食材，為您帶來耳目一新的風味體驗。精選美饌包括波士頓龍蝦、現場即切意大利或西班牙火腿、烤羊腿、西冷牛扒等。除此之外，星期五至星期日晚餐時段更加入了多款矜貴的菜式包括現場即切原隻伊比利亞黑毛豬火腿、土耳其烤肉等，展開味蕾的盛宴。此外，酒店糕餅廚師團對更為您準備了琳瑯滿目的甜品，亮點包括班蘭蛋糕、娘惹千層糕、西班牙米布甸及意式杏仁餅等，為滋味盛宴劃上甜蜜句號。

【快閃限量搶–買二送一】意大利西班牙風味滋味盛宴午市自助餐

KKday 優惠: 星期六至日及公眾假期 HK$1,206/3 位，平均 HK$402/位 (原價 HK$1,809/3 位)

（已包括原價加一服務費）



【快閃限量搶–買二送一】意大利西班牙風味滋味盛宴自助晚餐

KKday 優惠: 星期一至四 HK$1,513/3 位，平均 HK$505/位 (原價 HK$2,271/3 位)

星期五至日及公眾假期 HK$1,734/3 位，平均 HK$578/位 (原價 HK$2,601/3 位)

（已包括原價加一服務費）