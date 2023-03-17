藝遊春日 文青短遊 感受澳門

在春意滿溢的3至4月，花一個周末短遊澳門，度過慢活假期可謂賞心樂事。澳門特區旅遊局在今年初春以「藝遊春日」為主題，推出連串文青活動。例如明日起至下周日的「第四十二屆澳門綠化周」，迎來擁抱大自然的好時機。此外「春季塔石藝墟2023」亦計劃於4月下旬舉行，活動適合闔家歡聚，大家記得mark實日子！
第四十二屆澳門綠化周與春季塔石藝墟
今屆澳門綠化周主題為「傳承愛綠、共建美好城市」，明天開幕日於氹仔龍環葡韻舉行的嘉年華活動，包括綠化工作坊、派送植物等。而在3月19至26日期間，澳門各區亦設有多項綠化、生態保育推廣活動，為大家帶來一個充實和具教育意義的綠色生活體驗，內容豐富多彩，適合扶老攜老幼參與。
如果喜歡文青創作，4月20至23日及27至30日於塔石廣場舉行的春季塔石藝墟就萬勿錯過！市集每周舉辦4日，屆時逾220個手作及創意飲食攤位或創意手作坊，自2008年起每年春、秋兩季各辦一次，是雲集本地創意品牌、音樂與美食的藝術集中地。
包直通巴來回 豪住凱旋門
永東澳門休閒2天遊
想要靈活自由的澳門旅程嗎？那就一定不能錯過永東澳門休閒2天遊！4月7至9日復活節假期出發，2人同行每位僅999港元起，乘坐永東直通巴過境前往關口，再轉乘旅遊巴到凱旋門酒店辦理入住登記手續，接下來便是大家的自由活動！大家既可在凱旋門酒店內盡情享受五星級的住宿體驗，又或者到附近的景點逛逛。午、晚餐則可自費品嘗當地美食。
翌日團友將於在酒店享用早餐，並在12時前退房離開酒店。接下來，旅遊巴將前往氹仔巴黎人酒店。值得一提，即日起至5月31日酒店與內地知名藝術家宣晴，展出約50株高達5米嘅巨型鬱金香藝術作品，將酒店大堂及購物中心化身「澳門巴黎人鬱金香花園」，屆時各位可走進花間幻境，並順道於酒店內的美食廣場自費用餐。最後，大家將指定時間自行前往巴黎人酒店的跨境巴士站，乘過境巴士返港，結束這趟旅程。
永東澳門休閒2天遊不僅提供豪華住宿，還有充分的自由活動時間，讓大家能夠更好地體驗澳門人文和風情，絕對是與家人朋友一起，享受復活節假期的一個不錯的選擇。
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