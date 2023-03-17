藝遊春日 文青短遊 感受澳門

在春意滿溢的3至4月，花一個周末短遊澳門，度過慢活假期可謂賞心樂事。澳門特區旅遊局在今年初春以「藝遊春日」為主題，推出連串文青活動。例如明日起至下周日的「第四十二屆澳門綠化周」，迎來擁抱大自然的好時機。此外「春季塔石藝墟2023」亦計劃於4月下旬舉行，活動適合闔家歡聚，大家記得mark實日子！



第四十二屆澳門綠化周與春季塔石藝墟 今屆澳門綠化周主題為「傳承愛綠、共建美好城市」，明天開幕日於氹仔龍環葡韻舉行的嘉年華活動，包括綠化工作坊、派送植物等。而在3月19至26日期間，澳門各區亦設有多項綠化、生態保育推廣活動，為大家帶來一個充實和具教育意義的綠色生活體驗，內容豐富多彩，適合扶老攜老幼參與。 如果喜歡文青創作，4月20至23日及27至30日於塔石廣場舉行的春季塔石藝墟就萬勿錯過！市集每周舉辦4日，屆時逾220個手作及創意飲食攤位或創意手作坊，自2008年起每年春、秋兩季各辦一次，是雲集本地創意品牌、音樂與美食的藝術集中地。