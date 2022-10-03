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2022-10-03 07:00:02

西澳州羅特尼斯島｜荷里活明星小偶像 Quokka短尾矮袋鼠自拍攻略

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荷里活明星小偶像 Quokka 短尾矮袋鼠自拍攻略

荷里活明星小偶像 Quokka 短尾矮袋鼠自拍攻略

自從粉紅教主 Anson Lo 模仿短尾矮袋鼠(Quokka)自拍後，頓時令大家留意到這種可愛動物，原來全球只有西澳州獨有，而且已列入易危物種。以往很多荷里活大明星，如：雷神 Chris Hemsworth 、小丑女 Margot Robbie 以及國際著名網球手 Roger Federer等，都曾經跟牠們瘋狂合照，風頭可謂一時無兩。

文、圖：潘蔚能

鳴謝：西澳州旅遊局

必須用低炒角度才能拍到牠的招牌笑容 藍天碧海的羅特尼斯島面積不算大，大概是南丫島 1.5 倍大 拍照短尾矮袋鼠必須全身貼在地下，所以不要著新衫或淺色衫以免弄污。 短尾矮袋鼠拿著樹葉進食的樣子超萌，難怪連教主也被俘虜。

登島追星自拍秘技

短尾矮袋鼠現時全球數目只有約 14,000 隻，其中約佔九成，生活於距離珀斯只有半小時船程的羅特尼斯島（Rottnest Island）上。由於牠們個子小小，而且臉上經常掛著笑容，因此亦被稱為「世上最快樂動物」。世界各地遊客登島目的，除了度假之外就是要探訪牠們，並要自拍打卡上網炫耀一番。

雖然整個島都有牠們可愛身影，但只限於某些地方聚集，較常出沒果葉茂盛的樹下尋找食物。然而，當大家發現短尾矮袋鼠時，請切密過份興奮，不要捉摸及餵食，因為這屬於違法行為。

細小的短尾矮袋鼠身長最多約 54 厘米，兼且性情溫順，不會亂跑亂跳，但要牠們企定定跟你自拍也不是易事。最好等牠們進食一刻，這是最安靜的時候，能輕易靠近牠們身邊。然後「瞓身」伏在地上，用低炒角度拍攝，這樣就能拍到牠們微笑樣子，十分可愛。

爆笑手信，Quokka屎形朱古力，你會買給朋友嗎？ 短尾矮袋鼠喜歡食樹上掉下來的果實

「澳洲版」長洲　當地人度假天堂

羅特尼斯島除了是短尾矮袋鼠的家，也是西澳人的度假天堂，珀斯居民特別喜歡上島短旅行，即日來回又或者留一至兩晚，就像香港人星期六、日去長洲一樣。島上活動種類繁多，各式水上運動，Segway，甚至刺激的跳傘運動也有。由於，島上不能自駕，遊客可選擇包車、坐巴士，或者用最方便方法租單車出入，順便環島遊參觀各個景點。

實用資料：

入境：澳洲入境已復常態，並沒有要求接種疫苗或檢測措施

簽證﹕特區護照及BNO可辦網上電子簽證（www.eta.immi.gov.au）或可透過旅行社或航空公司代辦電子簽證

西澳州旅遊局：www.westernaustralia.com/tcn/home

羅特尼斯島旅遊局：www.rottnestisland.com

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