解禁晚市堂食｜必試一位難求人龍美食 台灣過江龍火鍋／日本鐵板吉列牛／京都50年咖啡店

晚市堂食限制即將解禁，想好去哪間餐廳用餐了嗎？今次精選四間禁晚市堂食前的人龍食店，全部都是過江龍美食，有台灣火鍋名店，也有京都50年咖啡店老店號，水準都不錯。如果還沒有吃過的話，不如bookmark定等晚市重開之後去試下啦！

京都50年咖啡店－Sonia coffee

Soina coffee來自日本京都，創立於1970年，至今已經超過五十年歷史，主要供應招牌虹吸咖啡、輕食和甜品。店舖於去年落戶香港，先後開設旺角店和中環店，由於是香港少有的日式昭和喫茶店，所以大受歡迎，在週末來到基本上都要排隊等待，人氣十足。如果想感受日式懷舊氣氛，必試賣相精美的忌廉焦糖吉士布丁，質感滑溜，也富蛋香。另外昭和雪糕梳打、溏心蛋吐司和洋風全日早餐都是必食的招牌貨。



Sonia coffee

地址：太子道西193號MOKO新世紀廣場MTR層M52號舖