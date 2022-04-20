解禁晚市堂食｜必試一位難求人龍美食 台灣過江龍火鍋／日本鐵板吉列牛／京都50年咖啡店

晚市堂食限制即將解禁，想好去哪間餐廳用餐了嗎？今次精選四間禁晚市堂食前的人龍食店，全部都是過江龍美食，有台灣火鍋名店，也有京都50年咖啡店老店號，水準都不錯。如果還沒有吃過的話，不如bookmark定等晚市重開之後去試下啦！
京都50年咖啡店－Sonia coffee
Soina coffee來自日本京都，創立於1970年，至今已經超過五十年歷史，主要供應招牌虹吸咖啡、輕食和甜品。店舖於去年落戶香港，先後開設旺角店和中環店，由於是香港少有的日式昭和喫茶店，所以大受歡迎，在週末來到基本上都要排隊等待，人氣十足。如果想感受日式懷舊氣氛，必試賣相精美的忌廉焦糖吉士布丁，質感滑溜，也富蛋香。另外昭和雪糕梳打、溏心蛋吐司和洋風全日早餐都是必食的招牌貨。
Sonia coffee
地址：太子道西193號MOKO新世紀廣場MTR層M52號舖
台灣過江龍火鍋-無老鍋
無老鍋在台灣設有數間分店，主打養生冰淇淋豆腐鍋和無老辣香鍋，疫情前是港人到台灣旅遊的必到「景點」之一。香港首間分店於去年開業，位於港島銅鑼灣，佔地面積約8,000呎，裝修參考台灣分店，天花有天燈裝飾，座位以卡位為主，亦設有包廂。部分食材由台灣直送，餐牌上近百款食物供選擇。最推介冰淇淋豆腐鍋，湯底用雞骨、豬大骨等食材煮成，加上以魚漿及花枝漿製的冰淇淋豆腐，賣相和味道神還原台灣本店！店舖開業初期的預約一度爆滿至今年三月，很受歡迎，想光顧的話不如晚市重開後去碰碰運氣吧！
無老鍋
地址：銅鑼灣登龍街18號 V Point 5樓
日本鐵板吉列牛－京都勝牛
來自日本京都的吉列牛排專門店「牛カツ京都勝牛」，在日本各地都有分店，主打的吉列牛排在香港都曾引起一陣熱潮。最受歡迎的是「京都勝牛三味套餐」，分別有炸翼板、菲力、薄片醬味牛，一次過可品嘗3款不同部位，外皮炸得香脆，肉味濃郁。另外店舖也提供鐵板，讓客人自行加熱牛排，更有風味！
京都勝牛
地址：銅鑼灣謝斐道535號Tower 535地庫B01號舖
日本超人氣蛋包飯－滿天星
グリル滿天星於1978年開業，主打的蛋包飯一直很受當地人和遊客歡迎。香港分店由在日本總店受訓的總廚安部良太坐鎮，味道有保證！滿天星肉汁漢堡扒蛋包飯是招牌貨，用料講究，部分食材都來自日本，滑蛋每次用上3隻蘭王雞蛋並加入日本忌廉製作，漢堡扒則以鹿兒島和牛和北海道和豚混合而成。另外飯底跟足日本總店做法，用洋蔥、粟米、竹荀等等8種材料，加入日本米和雞湯先煮後焗，再用茄汁炒香，非常有心思，值得一試。
グリル滿天星
地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈3樓OT301-301A號舖