解禁晚市堂食｜盤點5大高CP值人氣燒肉火鍋店 任食日本薩摩和牛＋全港最紅台式火鍋＋海鮮粥底火鍋

晚市堂食下週終於解禁！政府宣佈由4月21號起恢復晚市堂食，暫時可以最多4人每枱，大家約好親朋戚友外出相聚未？想大快朵頤的話，吃燒肉和火鍋就最好不過，氣氛一定好熱鬧！接下來將盤點港九5大必去人氣燒肉火鍋店，大家不妨bookmark下來吧！

鮮甜海鮮 粥底火鍋性價比高 近年特別流行吃粥底火鍋，火鍋食材大部分都以海鮮為主，用綿滑白粥做火鍋底，很有噱頭。鍋心粥底火鍋的套餐價錢每位由＄200起，自選龍蝦、肉蟹、沙白蜆、鮑魚、帶子等海鮮，更配有多款蔬菜和火鍋配料。客人先享用海鮮，待粥底吸取全部海鮮精華，再吃用鮮甜海鮮粥，份外美味！由於店舖按人數供應海鮮份量，不妨多約幾位朋友一起光顧，讓枱面上的食物更豐富吧！

鍋心粥底火鍋

地址：佐敦德成街1-5號康源閣地下A-B舖

全港最紅 台式火鍋 如果嫌港式火鍋太常見，四川火鍋太麻辣，台式火鍋或許會合你口味！牛大人在港九都有分店，主打限時任食台式火鍋，提供九種不同的湯底款式，如酸菜白肉鴛鴦鍋、牛大人紅燒牛骨鍋、帝王食補薑母鴨鍋、台灣鳳梨雞鍋和阿嬤養生濃湯鍋。食物方面，肉類必食澳洲M9和牛、安格斯肩胛牛肉、西班牙豬五花片。配料也有由台灣直送的澎湖花枝漿、鯛魚片、台式手作水餃等，更有多款地道小食，款式種類非常多！ 牛大人

地址：銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期5樓

銅鑼灣過江龍燒肉任食薩摩和牛 上村牧場來自日本，在東京、大阪和台北都有分店，2021年底登陸香港之後晚市一直人氣高企！店舖主打和牛燒肉放題，有日本薩摩和牛、澳洲和牛及美國和牛可供選擇，其中日本和牛選用自家養殖的薩摩牛，品質一定有保證！餐廳以和牛品種分成三個價錢的套餐，最吸引的一定是薩摩牛嚮宴套餐，每位價錢由$498起，總共有170款選擇，由前菜到甜品都齊備，客人能品嚐不同部位的高質A4或以上薩摩牛、伊比利豚肉和北海道產豚肉等等，款式豐富。另外更有鮭魚子海膽壽司、明太子玉子燒等美食，CP值高！溫馨提示，店內位置不算多，想食嘅話記得一定要早啲去拎飛等位啊。



上村牧場 KAMIMURA JAPANESE BBQ

地址：銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場地庫B213-B214號舖

佐敦高質和牛燒肉 和牛燒肉一郎位於佐敦區，佔地七千呎，主打任食日本直送鹿兒島小田A4和牛，有多款套餐可以選擇，價錢由$298至$938不等，價錢豐儉由人。必試小田和牛肉眼，味道香濃，肉質肥美。另外餐廳亦有即場手握製作的和牛壽司，風味獨特。另外套餐價錢亦包括沙律吧及任食雪糕甜品，整體食物款式豐富，亦坐得舒適。 和牛燒肉一郎（佐敦店）

地址：佐敦道31-37號百誠大廈3樓