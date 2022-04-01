跟大師炮製袋裝酸種方包

由烘焙大師Grégoire Michaud創辦的Bread Pantry，去年3月份起曾推出一系列烘烤手工麵包獨家於Market Place by Jasons發售，最近就宣布擴大銷售範圍，於全港60間Market Place by Jasons及惠康超級市場內獨家開賣，對fans來說可謂更方便！今次推出五款方便多士爐及平底鑊烘烤的手工麵包，當中有新款式黑麥芽酸種麵包(Dark Malt Sourdough)及烤穀麥酸種麵包(Toasted Grains Sourdough)，另有白酸種麵包(Rustic White Sourdough)、全麥酸種麵包(Whole Wheat Sourdough)，以及方形法式牛油軟包(Butter Brioche)，而Bread Pantry官方網站亦特別為五款麵包推出相應食譜，由Grégoire親身示範，有牛油麵包布甸及酸種麵包蟹餅等共五款美味小食，另教你儲存麵包方法，一次過入多點貨也不用擔心吧！Grégoire堅持直接從製造商採購食材，以確保每份麵包夠新鮮綿密，如法國布賽Girardeau家族Suire Mill的有機麵粉、法國Guérande海鹽、過濾水以及經天然培植16年的酸種，造出酸度平衡的成品。 文、攝：Winki 網上食譜：https://www.breadpantry.com/how-to 完整零售地點列表：https://www.breadpantry.com/find