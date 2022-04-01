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旅遊飲食
2022-04-01 04:05:00
日報

跟大師炮製袋裝酸種方包

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由烘焙大師Grégoire Michaud創辦的Bread Pantry，去年3月份起曾推出一系列烘烤手工麵包獨家於Market Place by Jasons發售，最近就宣布擴大銷售範圍，於全港60間Market Place by Jasons及惠康超級市場內獨家開賣，對fans來說可謂更方便！今次推出五款方便多士爐及平底鑊烘烤的手工麵包，當中有新款式黑麥芽酸種麵包(Dark Malt Sourdough)及烤穀麥酸種麵包(Toasted Grains Sourdough)，另有白酸種麵包(Rustic White Sourdough)、全麥酸種麵包(Whole Wheat Sourdough)，以及方形法式牛油軟包(Butter Brioche)，而Bread Pantry官方網站亦特別為五款麵包推出相應食譜，由Grégoire親身示範，有牛油麵包布甸及酸種麵包蟹餅等共五款美味小食，另教你儲存麵包方法，一次過入多點貨也不用擔心吧！Grégoire堅持直接從製造商採購食材，以確保每份麵包夠新鮮綿密，如法國布賽Girardeau家族Suire Mill的有機麵粉、法國Guérande海鹽、過濾水以及經天然培植16年的酸種，造出酸度平衡的成品。

文、攝：Winki

網上食譜：https://www.breadpantry.com/how-to

完整零售地點列表：https://www.breadpantry.com/find

法式牛油軟麵包
法式牛油軟麵包

法式牛油軟麵包，入口鬆軟有牛油香，上網跟Grégoire學做花生醬法式西多士，層次變化更多。食譜中的浸用牛奶加入30g砂糖(最後會用肉桂糖飾面及糖漿伴食)，記者怕太甜，自行斟酌減量。要吃到內脆外嫩又濕潤的西多士，先要將方包浸牛奶3至4分鐘。

黑麥芽酸種麵包

黑麥芽酸種麵包，具有明顯黑麥芽風味，經36小時長時間發酵的天然香氣極濃厚。如果光吃麵包，有些人會嫌帶點腥和酸，不妨就做這個車打芝士蝦吐司。麵包塗牛油，夾好車打芝士片、百里香以及急凍蝦肉(食譜原用乾蝦粉)，用橄欖油以中慢火煎至金黃(煎時可用力按壓)，取而代之就是誘人的烘焙與融化芝士香，咬落更剛好鬆脆。

Bread Pantry

五款麵包零售價$31，推出首天惠康特價$28，大家不妨去格格價。

Bread Pantry

以環保蜂蠟紙、橡筋圈或密實盒封好麵包，放冰格最多可儲存一個月。

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