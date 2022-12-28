農曆新年2023｜一文睇清新春賀年糕點！早鳥優惠/特色蘿蔔糕/芋頭糕/陳皮年糕/米芝蓮酒樓出品（持續更新）

今年早過年，1月22號已經是大年初一，大家又是時候預備過新年！除了利是之外，賀年糕點也是新春必備的美食，蘿蔔糕、芋頭糕、馬蹄糕人人都喜愛！今次為各位讀者搜羅全港餐廳商戶推出的特色年糕，由平民價錢到米芝蓮級別都有，價錢豐儉由人，有不少更推出早鳥優惠，非常抵買！
台北‧寬巷子－慈善賀年糕點
買年糕亦可以做善事！主打台式精緻火鍋料理的人氣過江龍「台北‧寬巷子」首度聯乘來自芬蘭著名童話的「姆明一族」推出多款嶄新配搭的慈善賀年糕點，包括櫻花蝦巴馬火腿蘿蔔糕（正價$268，早鳥價$238）、椰汁年糕（正價$238，早鳥價$198）及馬蹄糕（正價$238，早鳥價$198），配上可愛的姆明一族包裝，賣相好吸引。餐廳今年特別以「口述影像添色彩，寬樂糕點迎兔年」作為宣傳口號，各款慈善賀年糕點收益扣除成本後，全數善款均會撥捐香港盲人輔導會支援「視障人士圖書館及口述影像服務」，過年購買賀年糕點與家人分甘同味之外，更可以令消費多添一重特別意義，大家不妨考慮下。
香格里拉－米芝蓮星級御品八十年陳皮年糕
講到最矜貴的賀年糕點，香格里拉集團的出品紹對佔一席位！集團旗下三間酒店港島香格里拉、九龍香格里拉、香港嘉里酒店推出多款由屢獲殊榮的大廚團隊匠心製作的賀年美饌，其中包括夏宮米芝蓮星級御品八十年陳皮年糕禮盒（$1,428）、矜貴夏宮八喜元貝蘿蔔糕（$588）、夏宮臘味芋頭糕（$338）、夏宮臘味蘿蔔糕（$338）及夏宮傳統年糕（$338），送禮自用皆宜。特別推介價錢最貴的夏宮米芝蓮星級御品八十年陳皮年糕禮盒，以夏宮矜貴八十年陳皮入饌，分別配合甜而不膩的十勝紅豆，以及濃郁醇厚的十五年陳年普洱製作傳統年糕，與優雅清香的八十年陳皮配合得完美無瑕，酒紅色絹面六角型禮盒新年過後可用作首飾盒，相信長輩見到一定歡喜！
訂購電話：2820 8551
網頁： https://bit.ly/ShangriLaBoutique_ISL_CNY2023
鴻福堂－至尊本地有機蘿蔔糕
近年不少人都特別關注本地農業，今年鴻福堂再次呈獻多款無添加新春賀年糕品，精選大澳張財記香濃蝦乾及本地有機蘿蔔，推出至尊本地有機蘿蔔糕(零售價$298，優惠價$202)，啖啖爽甜的本地有機蘿蔔，加上頂級瑤柱及金華火腿，齒頰留香。另外沖繩海鹽瑤柱芋頭糕(零售價$198，優惠價$122)，特選沖繩海鹽加入清甜的原粒芋頭，選用日本北海道瑤柱、臘肉、蝦米等惹味香口的材料，啖啖香濃的芋香，口感十足。
翠園－金腿瑤柱蘿蔔糕
如果想入手經典品牌，不妨考慮一下翠園出品的賀年糕點，百分百香港製造，款款嚴選珍貴食材，啖啖演繹粵菜精萃。金腿瑤柱蘿蔔糕(零售價$262，特價$197，滙豐 7 折價$183.4)，誠意十足，師傅細心將蘿蔔切成 8mm 粗條，令蒸煮時不致完全溶化，入口仍嚼到蘿蔔的清甜。配上醇香煙韌的金腿，還有鮮味的北海道瑤柱，整體性價比高！精美禮劵和現貨於香港美心中菜各分店同步發售，包括美心皇宮、翠園、潮江春、潮庭、北京樓、翠玉軒、八月花、美中•鴨子及城中•鴨子。