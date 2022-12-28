農曆新年2023｜一文睇清新春賀年糕點！早鳥優惠/特色蘿蔔糕/芋頭糕/陳皮年糕/米芝蓮酒樓出品（持續更新）

今年早過年，1月22號已經是大年初一，大家又是時候預備過新年！除了利是之外，賀年糕點也是新春必備的美食，蘿蔔糕、芋頭糕、馬蹄糕人人都喜愛！今次為各位讀者搜羅全港餐廳商戶推出的特色年糕，由平民價錢到米芝蓮級別都有，價錢豐儉由人，有不少更推出早鳥優惠，非常抵買！

台北‧寬巷子－ 慈善 賀年糕點

買年糕亦可以做善事！主打台式精緻火鍋料理的人氣過江龍「台北‧寬巷子」首度聯乘來自芬蘭著名童話的「姆明一族」推出多款嶄新配搭的慈善賀年糕點，包括櫻花蝦巴馬火腿蘿蔔糕（正價$268，早鳥價$238）、椰汁年糕（正價$238，早鳥價$198）及馬蹄糕（正價$238，早鳥價$198），配上可愛的姆明一族包裝，賣相好吸引。餐廳今年特別以「口述影像添色彩，寬樂糕點迎兔年」作為宣傳口號，各款慈善賀年糕點收益扣除成本後，全數善款均會撥捐香港盲人輔導會支援「視障人士圖書館及口述影像服務」，過年購買賀年糕點與家人分甘同味之外，更可以令消費多添一重特別意義，大家不妨考慮下。

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