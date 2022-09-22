迪士尼萬聖節｜ 7大遊樂重點！必搶商品/與LinaBell見面/惡人舞動迪士尼

下個月就萬聖節，準備好和一眾迪士尼角色進行派對狂歡未？今年香港迪士尼樂園就率先為各位呈獻「Disney Halloween Time」萬聖節活動，一眾迪士尼惡人傾巢而出，，佔據各個邪惡陣地，勢行，反轉迪士尼！由即日起至 2023 年 1 月 16 日，香港居民尊享「雙重暢玩」優惠，只需$759即可一票入園兩次，非常超值！ 1.米奇Halloween 玩轉大街派對 迪士尼萬聖節傳統活動「米奇Halloween 玩轉大街派對」巡遊表演今年繼續舉行，為大家載歌載舞。除了經典角色，今年更有Duffy與好友的新成員LinaBell登場，LinaBell將著上萬聖節服飾和各位見面，鬼馬熱情又可愛，大人小朋友都一定睇得開心盡慶！

2. 「惡人舞動迪士尼」華麗歌舞表演 「惡人舞動迪士尼」將注入更多邪惡新元素，《睡公主》奸角黑魔后與黑飛仙精靈在舞台中心華麗現身，準備以其黑暗音樂統治整個原野劇場。加上《小魚仙》的海女巫烏蘇拉、《公主與青蛙》的巫師霍博士、《美女與野獸》的壞蛋加斯頓和《魔髮奇緣》的嘉芙夫人，表演精彩過癮。另外樂園首次將手語及形體元素融入表演節目當中，並由「惡人舞動迪士尼」開始，進一步迎合不同能力賓客的需要，推廣多元共融文化，值得支持。

3. 「派對惡人谷」與迪士尼惡人狂歡 去年超人氣的《101 斑點狗》奸角庫伊拉今年決定獨領風騷，把展藝館前面的舞台設計成時裝天橋，找來唱片騎師打碟，大放狂野音樂。庫伊拉將壓軸驚喜登場，於天橋上騷首弄姿地大展魔性歌喉，演繹招牌「惡」曲「Cruella de Vil」，燃起全場派對氣氛！黑魔后亦會出現於探險世界，一於去與她們合照打卡！ 4. 大肆探索「萬」遊 Trick-or-Treat 萬聖節當然少不了美味糖果，全新迪士尼朋友造型的南瓜頭趣玩站，分別位於反斗奇兵大本營、迷離莊園和明日世界，賓客可和演藝人員互動，大玩Trick-or-Treat遊戲，盡情搗蛋又拿糖，邊暢玩邊打卡。

5.「阿 Jack 怪誕大餐」主題餐飲 《怪誕城之夜》的故事充滿萬聖節元素，今年迪士尼將河景餐廳變身為怪誕城包場宴客，賓客不單可享用詭趣又美味的四道菜主題晚餐，更可與阿 Jack、莎莉和 Oogie Boogie 獨家會面，粉絲萬勿錯過！提早於網上預訂晚餐，觀賞「惡人舞動迪士尼」時將獲安排優先入場，近距離接觸迪士尼惡人。 6.人氣角色萬聖節彩繪 逢星期五至日，市鎮會堂外及探險世界的布教授商店將會提供面部及身部彩繪服務，以萬聖節為主題，多款人氣角色圖案供選擇，款款同樣充滿玩味。