送機票｜馬來西亞旅遊促進局未來12個月 玩遊戲送馬來西亞機票＋豐隆保險旅遊保險

馬來西亞沙巴、檳城等城市向來是夏季出遊的熱門選擇，馬來西亞旅遊促進局最近公佈港人入境馬來西亞的數字持續上升。為慶祝馬來西亞旅遊促進局與豐隆保險的金禧誌慶，兩大機構破天荒合作，將由2023年6月開始連續12個月攜手推出一連串「『豐』富旅程 盡在馬來」推廣活動，推出專欄專題介紹12個馳名城市和當地最新景點，並送出豐富獎品，當中包括馬來西亞來回機票及旅遊保險，非常吸引！

每月推介馬來西亞特色景點

如果未有機會親身探索馬來西亞，一定要留意由2023年6月起連續12個月出版的「『豐』富旅程 盡在馬來」專欄！專欄將由最受港人歡迎的沙巴開始，分別介紹馬來西亞12個不同的城市，向讀者分享馬來西亞得天獨厚的多元文化和絕美秘境。專欄將刊登於馬來西亞旅遊促進局網站及電子月刊、豐隆保險網站及其社交平台。