郵輪假期歎世界｜盤點麗晶七海郵輪4大今年出發航線 優惠期內預訂節省高達40%航費

郵輪假期絕對是每個熱愛旅行的人心裡的夢想旅程！麗晶七海郵輪擁有全球最豪華的船隊，目的地涵蓋非洲、阿拉伯半島、阿拉斯加、亞洲、澳洲和新西蘭、南太平洋、加拿大和紐英倫、加勒比海和巴拿馬運河、地中海、北歐以及南美等地，加上卓越的船上服務、優質住宿、豐富出色的美食體驗和深度探索目的地的體驗，令人恨不得馬上就出發！新年新開始，一於將夢想化為行動，報名展開你的郵輪假期啦！

麗晶七海郵輪4大今年出發航線 北歐－Faberge 主題焦點航程 郵輪：七海輝煌號（Seven Seas Splendor®）

航線：倫敦至斯德哥爾摩

日期：2023 年 6 月 13 日啟程 – 10 晚 在這趟Faberge 主題航程中，賓客將有機會探索挪威、丹麥、瑞典、德國、愛沙尼亞及芬蘭各地，並可參加多達 30 次岸上觀光活動。除了在克里斯蒂安桑、哥本哈根、哥德堡和基爾（世上最繁忙的人工水道基爾運河的所在地）停留，郵輪亦將航經波羅的海，帶大家欣賞壯麗的景色，並會到訪塔林、赫爾辛基，最後停靠斯德哥爾摩。在瑞典哥德堡，憑大量尖頂房屋和運河領略到荷蘭風格對當地的影響。而在愛沙尼亞的首都和主要海港塔林，賓客可以遊覽市內獲聯合國教科文組織列為世界遺產的老城區，以及欣賞當地的古老修道院、尖頂教堂和公會大樓。



報名及詳情：https://www.rssc.com/cruises/SPL230613/summary

地中海－安達盧西亞傳統之旅 郵輪：七海水手號（Seven Seas Mariner®）

航線：巴塞隆拿至里斯本

日期：2023 年 7 月 23 日啟程 – 10 晚 全長 10 晚的航程將帶賓客暢遊伊比利亞半島以及蘭薩羅特島、大加那利島和特內里費島。賓客將可參加多達 67 項岸上觀光體驗，例如參觀宏偉的聯合國教科文組織文化遺產格拉納達阿爾罕布拉宮（Alhambra）、遊覽阿雷西費的 El Charco de San Gines 鹹水潟湖，以及探索位於丹吉爾的Mendoubia Gardens內一棵擁有800 多年歷史的參天榕樹。 報名及詳情：https://www.rssc.com/cruises/MAR230723/summary

阿拉斯加州－野生動物之旅 郵輪：七海探索者號 （Seven Seas Explorer®）

航線：蘇厄德至溫哥華

日期：2023 年 8 月 30 日啟程 – 7 晚 在這趟航程中，賓客可以沉浸在淘金熱時代，參觀原住民雕刻的圖騰柱，以及欣賞哈伯德冰川廣袤無垠的雪域風光。航程提供多達 56 項岸上觀光體驗，帶賓客探索阿拉斯加的迷人港口，以及錫特卡、史凱威和凱奇坎等地。



報名及詳情：https://www.rssc.com/cruises/EXP230830/summary

亞洲－亞洲探索之旅 郵輪：七海探索者號

航線：東京（橫濱）至東京

日期：2023 年 10 月 31 日啟程 – 11 晚 這趟往返東京的航程將帶賓客前往京都、廣島和別府等景點，欣賞日本的醉人秋色。在航程中，賓客將可深入探索多個目的地，以及參加多達 38 項岸上觀光活動，例如是遊覽廣島和平紀念公園，一試韓國釜山的茶道體驗，以及在別府著名的溫泉中放鬆身心。預訂所有套房類別的賓客亦可參加陸上行程，例如是航程前全長三晚的「東京活力之旅」（Vibrant Tokyo）或航程後全長三晚的「江戶體驗之旅」（An Edo Experience）。



報名及詳情：https://www.rssc.com/cruises/EXP231031/summary