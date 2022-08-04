酒吧Amuse 走入深水埗 主打「以酒入饌」菜式

深水埗近年開了大量文青cafe，酒吧Amuse上個月亦進軍該區，主打「以酒入饌」的菜式，以酒為原料製作自家手工製的食品，當然也少不了特色雞尾酒。Amuse更請來本地藝術家陳建業(Scott Chan)創作充滿藝術感的打卡牆，為文青風的深水埗帶來另類選擇。

該店的招牌菜包括威士忌BBQ豬肋骨及炸啤酒魚柳薯條等，豬肋骨的秘製燒烤醬以Jack Daniel’s威士忌調配而成，酒精令豬肋條肉質腍滑，而且醃得更入味。威士忌燒烤汁中的酒精經高溫烤煮後揮發，突出了威士忌中的大麥香氣及甜味，令酒香更有層次。不要以為炸啤酒魚柳薯條看似簡單，其實十分講求技術：廚師在粉漿中加入適量啤酒，啤酒中的二氧化碳令外皮蓬鬆酥脆，同時保留魚肉的鮮嫩多汁；廚師特意選用口味較清爽而不苦澀的啤酒，突出魚肉的鮮甜味，外脆內嫩，佐酒一流。

另一推介是手工漢堡，漢堡肉餅即叫即做，以免治牛肉手打混入和牛脂肪，保留肉汁脂香，配上鬆軟麵包、番茄和芝士，是簡單但花心思之作。Amuse由即日起至8月31日舉行開張優惠，Happy Hour時段(下午3時至晚上8時)，主餐牌食品半價，各位酒鬼記得去試了。