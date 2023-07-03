酒店優惠｜酒店中菜廳龍蝦鮑魚套餐買一送一 每位$444歎8道菜 另設6折潮食九宮片皮鴨．響螺湯套餐

在香港想食高質粵菜？香港金域假日酒店龍苑中菜廳以精緻粵菜享譽全港，其傳統手造港式點心更獲香港旅遊發展局頒發美食之最大賞金獎。他們最近推出超值優惠，龍蝦鮑魚套餐買一送一，2人同行每位低至$444起即可飽歎8道菜，品嚐蝦球帶子、上湯焗波士頓龍蝦、鮑汁扣鮑魚、西班牙黑豚叉燒伴燒腩仔等精美菜色。另外餐廳亦有6折潮食九宮片皮鴨．響螺湯套餐，每位$398起，優惠將於7月 3日下午3時開搶，各位切勿錯過！

【快閃限量優惠–買一送一】龍蝦鮑魚 8 道菜套餐 送啤酒、橙汁、汽水及紅白酒無限暢飲

龍蝦鮑魚 8 道菜套餐包括：柚子蝦球帶子、紅燒海皇燴燕窩羹、上湯焗波士頓龍蝦、翡翠鮑汁扣鮑魚伴玉掌、西班牙黑豚叉燒伴燒腩仔、金瑤扒西蘭花、迷你荷葉飯、精選甜品。

龍蝦鮑魚 8 道菜套餐 送啤酒、橙汁、汽水及紅白酒無限暢飲

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