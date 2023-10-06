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旅遊飲食
2023-10-06 12:00:00

野餐食譜｜梳乎厘蛋糕、無油無糖無奶蛋糕等5款食譜 香軟小食迎秋天！

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野餐食譜｜梳乎厘蛋糕、無油無糖無奶蛋糕等5款香軟小食秋天必食！（am730製圖）

野餐食譜｜梳乎厘蛋糕、無油無糖無奶蛋糕等5款香軟小食秋天必食！（am730製圖）

秋風起，又到了野餐的時候！除了必備的三文治、雞翼和魚蛋等野餐食物外，不如嘗試自製軟綿綿的蛋糕吧！以下就為大家盤點5款香軟小蛋糕食譜，全部都口感軟糯，帶去野餐絕對大受歡迎！

 

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野餐食譜｜平底鑊蛋糕

如果家裡沒有焗爐的話，可以選擇製作這款用平底鑊也可製作的梳乎厘蛋糕！製作方法簡單，而且蛋糕口感軟滑，入口即溶，配上水果一起食用味道更佳！

平底鑊蛋糕材料：雞蛋 3隻、牛奶 55mL、砂糖 25g、低筋麵粉 65g、白醋／檸檬汁 幾滴

平底鑊蛋糕做法

1.用錫紙做幾個圓圈的模具，約4-5厘米高。 
2.先將蛋白蛋黃分離，再放在不同容器中。
3.蛋黃加入牛奶後拌勻，然後篩入低筋麵粉攪拌均勻。 
4.加入幾滴白醋或檸檬汁進蛋白，然後一邊打發蛋白，一邊分三次加入細砂糖，將蛋白打發至提起呈小彎鉤狀即可。
5.把三分之一的蛋白與蛋黃漿均勻混合，再倒回蛋白盆中攪拌均勻。 
6.平底鑊燒熱後加入牛油，再放入錫紙圈，將蛋漿倒至8分滿，然後沿鍋邊加1湯匙水。
7.蓋上鍋蓋，以最小火煎5分鐘，翻面後再沿鍋邊加1湯匙水，蓋上鍋蓋再煎5分鐘即可。

配上蜜糖也是一絕！(instagram@latte__012)

配上蜜糖也是一絕！(instagram@latte__012)

野餐食譜｜半熟芝士蛋糕

香港曾經也掀起過一股半熟芝士蛋糕熱潮，雖然近年熱潮已減退，但仍然是不少人的摯愛，因此帶去野餐也屬一個不錯的選擇。製作方法比較繁複，但成品帶淡淡的芝士味，而且口感軟滑，作為野餐食品一流。

半熟芝士蛋糕材料：雞蛋 2隻、牛奶 140mL、奶油芝士 160g、牛油 15g、鷹粟粉 4g、低筋麵粉 6g、砂糖 10g（蛋黃用）、砂糖 30g（蛋白用）

半熟芝士蛋糕做法

1.先將蛋白蛋黃分離，再放在不同容器中。 
2.蛋黃加入砂糖攪拌，然後篩入鷹粟粉和低筋麵粉並攪拌均勻。
3.在牛奶中加入牛油，以小火煮至冒泡後倒出備用。
4.牛奶放涼後，慢慢倒入蛋黃漿中，再攪拌過篩倒入煲中，以小火加熱不斷攪拌至濃稠狀即可離火。
5.奶油芝士於室溫軟化後，倒入蛋黃漿中，再攪拌均勻。
6.一邊打發蛋白，一邊分三次加入細砂糖，將蛋白打發至提起呈大彎鉤狀即可。
7.取三分之一蛋白加入蛋黃漿中均勻混合，再倒回蛋白盆中攪拌均勻。 
8.把模具墊好牛油紙後，便擠入蛋漿，再以上火190度，下火130度焗20分鐘。
9.出爐後先放涼，再冷藏4小時即可食用。

野餐食譜｜半熟芝士蛋糕一口一個，帶去野餐剛剛好。(Instagram@123cookwithme)

野餐食譜｜半熟芝士蛋糕一口一個，帶去野餐剛剛好。(Instagram@123cookwithme)

野餐食譜｜無油、無糖、無奶蛋糕

不少人都擔心吃太多蛋糕會致肥，這時候可製作這款「三無」蛋糕：無油、無糖、無奶。不但不用怕致肥，對牛奶敏感的人士也可安心食用。雖然它「三無」，但依然能保持軟綿綿的口感，而且還屬低卡食品，可以不抱罪惡感地食用。

無油、無糖、無奶蛋糕材料：豆奶 50mL、低筋麵粉 35g、鷹粟粉 10g、雞蛋 2隻

無油、無糖、無奶蛋糕做法

1.先將蛋白蛋黃分離，再放在不同容器中。
2.豆奶倒入蛋黃中攪拌​​均勻，然後篩入低筋麵粉和鷹粟粉，再攪拌至無顆粒的狀態。
3.蛋白打發到有大彎鉤狀，然後跟蛋黃漿混合攪拌。
4.將攪拌好的蛋漿倒入紙杯模具中。
5.焗爐最底層放入帶水的焗盤，將紙杯放在另一個焗盤上，再放入預熱好的焗爐中層，以150度焗35分鐘即可。

野餐食譜｜無油、無糖、無奶蛋糕，製成杯裝更便於野餐食用。(Instagram@neo_sook_bee) 野餐食譜｜無油、無糖、無奶蛋糕，可以插上萬聖節裝飾作甜品食用。(instagram@hanachura1120)

野餐食譜｜糯米蛋糕

平日我們大多用糯米製作湯圓、糯米糍等口感煙韌的食品，但其實用來製作蛋糕一樣可以！成品外脆內軟，更帶淡淡的糯米味，絕對顛覆大家對糯米的印象。不過記住每個焗爐的溫度稍有不同，大家可根據上色程度來調整，以免成品顏色過深。

糯米蛋糕材料：雞蛋 2隻、糯米粉 150g、牛奶 100mL、粟米油 30mL、梳打粉 3g、砂糖 30g

糯米蛋糕做法

1.按雞蛋、砂糖、牛奶、粟米油的順序加入碗中，然後攪拌均勻。
2.攪拌後再篩入梳打粉和糯米粉，然後攪拌均勻至無顆粒的狀態。
3.將攪拌好的蛋漿倒入紙杯模具至九分滿，然後放進預熱好的焗爐中層，以175度焗35分鐘。

野餐食譜｜雖然糯米蛋糕的外表不算討好，但口感和味道都與一般蛋糕不同。(instagram@kiennlook)

野餐食譜｜雖然糯米蛋糕的外表不算討好，但口感和味道都與一般蛋糕不同。(instagram@kiennlook)

野餐食譜｜北海道戚風蛋糕

戚風蛋糕以香軟聞名，再加上香甜流心的吉士醬，就變成不論男女老少都愛吃的北海道戚風蛋糕。雖然製作起來較為複雜，但吃到成品後絕對會覺得值得！

北海道戚風蛋糕材料：
（蛋糕）雞蛋 3隻、牛奶 40mL、粟米油 35mL、低筋麵粉 55g、糖 50g、檸檬汁 少許
（吉士醬）蛋黃 2個、糖 30g、牛奶 200mL、鷹粟 10g、低筋麵粉 10g、淡忌廉 100g 

北海道戚風蛋糕做法

1.先將蛋白蛋黃分離，再放在不同容器中。
2.將蛋黃、粟米油和牛奶攪拌均勻，再篩入低筋麵粉，並攪拌至無顆粒的狀態。 
3. 一邊打發蛋白，一邊分三次加入細砂糖，將蛋白打發至提起呈小彎鉤狀即可。 
4. 取三分之一蛋白加入蛋黃漿中均勻混合，再倒回蛋白盆中攪拌均勻。
5. 將攪拌好的蛋漿倒入紙杯模具至七分滿，放入預熱好的焗爐，以160度焗20分鐘，取出放涼。
6.牛奶小火加熱至溫熱狀態。
7.蛋黃加糖攪拌，再篩入低筋麵粉和鷹粟粉攪拌均勻，然後再一邊倒入牛奶，一邊攪拌。
8.倒回鍋中煮至濃稠狀，關火放涼備用。
9.將淡忌廉打發至有明顯紋路，倒入放涼的吉士醬一起攪拌，再裝入擠花袋中。
10.把吉士醬擠入冷卻的蛋糕中，篩上糖粉即可。

野餐食譜｜北海道戚風蛋糕加上濃厚的吉士醬，每一口都有入口即溶的感覺。(instagram@pohutukawa_tree) 野餐食譜｜北海道戚風蛋糕可以在蛋糕上加上水果。(instagram@yeungpaggie)
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