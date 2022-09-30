銅鑼灣美食｜海膽主題餐廳新登場！20道全新海膽菜式 海膽魚子醬帶子意粉/海膽炸豆腐

喜歡吃海膽的朋友有口福了！銅鑼灣最近開了一間海膽主題餐廳，主打新派西日Fusion海膽料理，菜牌上有近20道全新海膽菜式，全部均由餐廳團隊自家研發。餐廳選用日本直送北海道海膽，品種按時令供應，當中包括紫海膽、赤海膽、馬糞海膽和黃海膽，為客人帶來全新味覺體驗。
西日創意 Fusion 菜
首先四款海膽有何分別？「紫海膽味道較清淡，甘甜味道適中；至於赤海膽的味道較為濃郁，會有回甘，至於白海膽比較清甜，水份較高；黃膽味道同樣清甜，口感清新，帶有海水味。」餐廳大廚威師傅分享道。餐廳以海膽入饌，把海膽融入不同食品中，取其長處，不少配搭都充滿巧思。例如唐揚雞肉免治流心蛋($188)，名字平平無奇，但菜式大有乾坤，先以日本德島縣雞蛋做成溫泉蛋，然後用針筒將蛋液抽出以製成海膽蛋黃醬，將完成調味的海膽醬重新注入雞蛋內，再在外層裏上免治雞肉及麵包糠，下油鑊炸至香脆金黃，最後淋上海膽黑松露醬，步驟繁複！味道方面當然有驚喜，一口咬下已經有四重口感，海膽醬濃郁鮮味，配合香脆炸物更加開胃。
香濃海膽炸豆腐
多款海膽菜式之中，記者必水推介海膽魚子醬帶子意粉($238)，意粉拌入餐廳自家調製海膽汁烹煮，醬汁掛麵，吃著滿口香濃海膽鮮味，加上意粉表面鋪滿新鮮海膽和意大利魚子醬，海膽質感豐腴，魚子醬鹹香爽脆，整體更矜貴。還嫌不夠創意？不妨再試一道海膽炸豆腐($188)，廚師選用來自日本大分縣的海膽豆腐，炸至金黃後放上當造的新鮮海膽，不單止外脆內嫩，根本整道菜式由內至外都是海膽味，海膽主題餐廳絕無欺場！
U IZAKAYA
地址 ：銅鑼灣耀華街 38 號 ZING! 10 樓
電話 ：9506 3962
營業時間 ：星期一至日 12:00 - 16:30，17：30 - 23：00