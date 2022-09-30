銅鑼灣美食｜海膽主題餐廳新登場！20道全新海膽菜式 海膽魚子醬帶子意粉/海膽炸豆腐

喜歡吃海膽的朋友有口福了！銅鑼灣最近開了一間海膽主題餐廳，主打新派西日Fusion海膽料理，菜牌上有近20道全新海膽菜式，全部均由餐廳團隊自家研發。餐廳選用日本直送北海道海膽，品種按時令供應，當中包括紫海膽、赤海膽、馬糞海膽和黃海膽，為客人帶來全新味覺體驗。

西日創意 Fusion 菜

首先四款海膽有何分別？「紫海膽味道較清淡，甘甜味道適中；至於赤海膽的味道較為濃郁，會有回甘，至於白海膽比較清甜，水份較高；黃膽味道同樣清甜，口感清新，帶有海水味。」餐廳大廚威師傅分享道。餐廳以海膽入饌，把海膽融入不同食品中，取其長處，不少配搭都充滿巧思。例如唐揚雞肉免治流心蛋($188)，名字平平無奇，但菜式大有乾坤，先以日本德島縣雞蛋做成溫泉蛋，然後用針筒將蛋液抽出以製成海膽蛋黃醬，將完成調味的海膽醬重新注入雞蛋內，再在外層裏上免治雞肉及麵包糠，下油鑊炸至香脆金黃，最後淋上海膽黑松露醬，步驟繁複！味道方面當然有驚喜，一口咬下已經有四重口感，海膽醬濃郁鮮味，配合香脆炸物更加開胃。