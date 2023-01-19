銅鑼灣美食｜city’super旗下新餐廳「iza’bis」銅鑼灣開業 ＄58起歎法國時令生蠔＋日本吉列山形縣產A5和牛

city’super自去年在銅鑼灣開設首間餐廳「MIKURA味蔵」後，今年再下一城，選址銅鑼灣時代廣場地庫開設旗下第二間餐廳「iza’bis by city’super」，將日本居酒屋（izakaya）及歐陸酒館（bistro）集於一身。餐廳運用city’super從世界各地嚴選搜羅的高品質原材料為食材，烹調出超過150道日本及歐陸佳餚，質素絕對有保證！

必試新鮮法國時令生蠔

iza’bis by city’super從歐洲各地挑選了一共九款的時令生蠔，其中三款更是由法國著名生蠔品牌Les Parcs Saint Kerber出產。品牌經歷三代傳承，位於法國康卡爾，堅持將傳統與創新方法互相結合，養殖出世界聞名的頂級生蠔。餐廳為客人提供一打、半打以及單隻生蠔選擇，價錢最平＄58就有交易，配上四款醬汁配料，分別是歐陸式的乾蔥雪利酒香醋汁和海鮮雞尾醬汁，以及日式的水雲和醬油漬三文魚子，讓生蠔迷有更深層次的味道體驗。