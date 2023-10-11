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旅遊飲食
2023-10-11 13:20:00

雞蛋食譜｜蟹柳紫菜包蛋/芝士蛋餅PIZZA等4款創意料理 減肥唔止烚蛋

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雞蛋食譜｜蟹柳紫菜包蛋/芝士蛋餅PIZZA等4款創意料理 減肥唔止烚蛋

雞蛋食譜｜蟹柳紫菜包蛋/芝士蛋餅PIZZA等4款創意料理 減肥唔止烚蛋

雞蛋（英文︰egg）屬減肥必備的食物材料，但除了煎蛋（英文fried egg）、烚蛋（英文︰boiled Egg）、炒蛋（英文︰scrambled egg）之外，其實雞蛋還可以製作出眾多不同口味的料理。以下就教大家製作4款雞蛋創意料理食譜，不妨一改平日口味，試試看全新的「雞蛋」吧！

雞蛋食譜｜低碳低脂 蟹柳紫菜包「蛋」

雞蛋含豐富蛋白質，卡路里和脂肪都很低，不少人都把它當作減肥時必備的食材。而減肥的時候，減少碳水化合物的攝取亦是重要的一環，利用雞蛋代替米飯，製成韓式的「紫菜包飯」屬不錯的選擇，一來可以增加蛋白質攝取，二來亦屬低碳低脂，加上外表美觀和方便攜帶，用於野餐也不失禮！

蟹柳紫菜包「蛋」材料：壽司用紫菜 2張／雞蛋 3隻／蟹柳 4條
紅蘿蔔 適量（切絲）／火腿 1片（切絲）
蒜粉 適量／鹽 適量／黑椒 適量

蟹柳紫菜包「蛋」做法

1. 3隻雞蛋打在碗中，加入適量蒜粉、鹽和黑椒打散。
2. 熱鑊落油，倒入蛋液，以中小火煎成蛋餅（大概3塊）。
3. 煎好的蛋餅疊好捲起，切絲備用。
4. 紅蘿蔔絲藉著煎蛋的餘溫炒軟 ，加少許鹽調味。
5. 準備1張壽司用紫菜，依次鋪上蛋絲、紅蘿蔔絲、蟹柳、火腿絲，像捲壽司一樣捲起。（紫菜的銜接處可以塗抹適量清水，方便黏合）。
6. 用保鮮膜固定後，切開即可食用。

雞蛋食譜｜低碳低脂 蟹柳紫菜包「蛋」雞蛋配上蔬菜，健康又好吃。 雞蛋食譜｜低碳低脂 蟹柳紫菜包「蛋」「蛋卷」的顏色繽紛，用來打卡一流！
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雞蛋食譜｜無碳PIZZA 芝士蛋餅PIZZA

PIZZA（薄餅）對於減肥人士來說是大忌，除了高碳水化合物外，同時亦十分油膩。但利用雞蛋作為基底的話，卡路里絕對可以減半，味道同樣出色，而且比起減肥時候只吃清淡的烚蛋，這款雞蛋料理可以當作是一餐「獎勵」，有時間的話不妨嘗試製作吧！

芝士蛋餅PIZZA材料：雞蛋 3隻／蝦仁 6隻／香腸2條
蘑菇 適量 ／粟米粒 適量／菠菜 適量
莫札瑞拉芝士 適量／番茄醬 2勺
蒜粉 適量／鹽 適量／黑椒 適量

芝士蛋餅PIZZA做法

1. 蝦仁提前加料酒和鹽醃製10分鐘，香腸和蘑菇切片備用。
2. 3隻雞蛋打在碗中，加入適量蒜粉、鹽和黑椒打散。 
3. 熱鑊落油，放入香腸煎熟後，加入蘑菇和蝦仁，炒至蘑菇變軟，蝦仁變紅。
4. 加入剩餘所有蔬菜一起翻炒，再加適量鹽和黑椒調味，炒熟備用。
5. 在鑊中再加少許油，倒入蛋液，蛋液凝固時在蛋餅一半的位置鋪入適量炒好的材料和芝士，鏟起蛋餅的另一半，對半折好。
6. 在蛋餅的表面塗抹一層番茄醬，鋪上適量的馬莫札瑞拉芝士。
7. 在鑊中以小火，蓋上鍋蓋焗至表面芝士完全融化，或者把蛋餅放入焗爐以180度焗5分鐘即可。

雞蛋食譜｜芝士蛋餅PIZZA外表就像千層麵一樣。 雞蛋食譜｜芝士蛋餅PIZZA改用蛋皮的話負擔亦比較少。

雞蛋食譜｜飽肚之選 西班牙馬鈴薯蛋餅

西班牙馬鈴薯蛋餅屬西班牙的特色菜式，只需妥善利用雞蛋，在家中也可以嘗到西班牙的味道！雖然馬鈴薯（薯仔）是澱粉質，但是由於不是精緻澱粉，因此澱粉質含量較低，減肥期間偶爾進食也可。

西班牙馬鈴薯蛋餅材料：馬鈴薯 2個／蛋 3隻／火腿 4片
粟米粒 適量／莫札瑞拉芝士 適量
低脂芝士 2片／辣椒粉 適量／雞粉 適量
蒜粉 適量／鹽 適量／黑椒 適量

西班牙馬鈴薯蛋餅做法

1. 馬鈴薯切成小塊煮熟備用。
2. 3隻雞蛋打在碗中，加入適量蒜粉、鹽和黑椒打散。 
3. 蛋液中混合熟馬鈴薯、粟米粒、莫札瑞拉芝士 和辣椒粉攪拌均勻。
4. 焗爐可用容器塗抹橄欖油，倒入混合好的馬鈴薯蛋液，接著在表面依次鋪上芝士片、火腿和莫札瑞拉芝士。
5. 焗爐以250度預熱，預熱好後轉至200度焗15-20分鐘即可。

西班牙馬鈴薯蛋餅的馬鈴薯和雞蛋的味道十分合襯。 西班牙馬鈴薯蛋餅飽肚之外，也不怕卡路里過高。
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雞蛋食譜｜異國風情 土耳其乳酪水波蛋

土耳其有一款在香港難以吃到的早餐，將水波蛋配以辣油和乳酪，製作出酸辣共存的特色早餐，味道刺激之餘卡路里不會太高。乳酪、辣油和蛋液混合，再沾上麵包一起食用，味道新奇卻令人有吃上癮的感覺，不過建議麵包選用全麥麵包，增加減肥效果。最近都沒有辦法去旅行，不妨在家製作這款充滿土耳其特色的雞蛋料理吧！

土耳其乳酪水波蛋材料：麵包 1份／雞蛋 1隻／無糖希臘乳酪 適量
蒜粉 適量／鹽 適量／黑椒 適量
香芹碎 適量／辣椒粉 適量／ 蔥 10條

土耳其乳酪水波蛋做法

1. 將葱的蔥白和蔥葉部分分開切碎。
2. 凍鑊凍油時加入蔥白，加熱至蔥白變得焦黃後放入蔥葉，煎出濃郁蔥香盛起備用。
3. 2勺煎好的熱蔥油倒入辣椒粉中備用。
4. 乳酪、香芹碎、蒜粉、鹽和黑椒混合均勻備用。
5. 煲中加水煮滾，加入少許白醋，水中冒小氣泡時快速劃出一個漩渦，倒入雞蛋。
6. 小火煮2-3分鐘，可盛出成形的水波蛋。
7. 開始裝盤，乳酪打底後放上麵包，在麵包放上水波蛋，淋上蔥油和辣椒油，撒上適量香芹碎即可。

在家也可以吃到土耳其的味道！

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