雞蛋食譜｜蟹柳紫菜包蛋/芝士蛋餅PIZZA等4款創意料理 減肥唔止烚蛋

雞蛋（英文︰egg）屬減肥必備的食物材料，但除了煎蛋（英文fried egg）、烚蛋（英文︰boiled Egg）、炒蛋（英文︰scrambled egg）之外，其實雞蛋還可以製作出眾多不同口味的料理。以下就教大家製作4款雞蛋創意料理食譜，不妨一改平日口味，試試看全新的「雞蛋」吧！

雞蛋食譜｜低碳低脂 蟹柳紫菜包「蛋」 雞蛋含豐富蛋白質，卡路里和脂肪都很低，不少人都把它當作減肥時必備的食材。而減肥的時候，減少碳水化合物的攝取亦是重要的一環，利用雞蛋代替米飯，製成韓式的「紫菜包飯」屬不錯的選擇，一來可以增加蛋白質攝取，二來亦屬低碳低脂，加上外表美觀和方便攜帶，用於野餐也不失禮！ 蟹柳紫菜包「蛋」材料：壽司用紫菜 2張／雞蛋 3隻／蟹柳 4條

紅蘿蔔 適量（切絲）／火腿 1片（切絲）

蒜粉 適量／鹽 適量／黑椒 適量 蟹柳紫菜包「蛋」做法 1. 3隻雞蛋打在碗中，加入適量蒜粉、鹽和黑椒打散。

2. 熱鑊落油，倒入蛋液，以中小火煎成蛋餅（大概3塊）。

3. 煎好的蛋餅疊好捲起，切絲備用。

4. 紅蘿蔔絲藉著煎蛋的餘溫炒軟 ，加少許鹽調味。

5. 準備1張壽司用紫菜，依次鋪上蛋絲、紅蘿蔔絲、蟹柳、火腿絲，像捲壽司一樣捲起。（紫菜的銜接處可以塗抹適量清水，方便黏合）。

6. 用保鮮膜固定後，切開即可食用。

雞蛋食譜｜無碳PIZZA 芝士蛋餅PIZZA PIZZA（薄餅）對於減肥人士來說是大忌，除了高碳水化合物外，同時亦十分油膩。但利用雞蛋作為基底的話，卡路里絕對可以減半，味道同樣出色，而且比起減肥時候只吃清淡的烚蛋，這款雞蛋料理可以當作是一餐「獎勵」，有時間的話不妨嘗試製作吧！ 芝士蛋餅PIZZA材料：雞蛋 3隻／蝦仁 6隻／香腸2條

蘑菇 適量 ／粟米粒 適量／菠菜 適量

莫札瑞拉芝士 適量／番茄醬 2勺

蒜粉 適量／鹽 適量／黑椒 適量 芝士蛋餅PIZZA做法 1. 蝦仁提前加料酒和鹽醃製10分鐘，香腸和蘑菇切片備用。

2. 3隻雞蛋打在碗中，加入適量蒜粉、鹽和黑椒打散。

3. 熱鑊落油，放入香腸煎熟後，加入蘑菇和蝦仁，炒至蘑菇變軟，蝦仁變紅。

4. 加入剩餘所有蔬菜一起翻炒，再加適量鹽和黑椒調味，炒熟備用。

5. 在鑊中再加少許油，倒入蛋液，蛋液凝固時在蛋餅一半的位置鋪入適量炒好的材料和芝士，鏟起蛋餅的另一半，對半折好。

6. 在蛋餅的表面塗抹一層番茄醬，鋪上適量的馬莫札瑞拉芝士。

7. 在鑊中以小火，蓋上鍋蓋焗至表面芝士完全融化，或者把蛋餅放入焗爐以180度焗5分鐘即可。

雞蛋食譜｜飽肚之選 西班牙馬鈴薯蛋餅 西班牙馬鈴薯蛋餅屬西班牙的特色菜式，只需妥善利用雞蛋，在家中也可以嘗到西班牙的味道！雖然馬鈴薯（薯仔）是澱粉質，但是由於不是精緻澱粉，因此澱粉質含量較低，減肥期間偶爾進食也可。 西班牙馬鈴薯蛋餅材料：馬鈴薯 2個／蛋 3隻／火腿 4片

粟米粒 適量／莫札瑞拉芝士 適量

低脂芝士 2片／辣椒粉 適量／雞粉 適量

蒜粉 適量／鹽 適量／黑椒 適量 西班牙馬鈴薯蛋餅做法 1. 馬鈴薯切成小塊煮熟備用。

2. 3隻雞蛋打在碗中，加入適量蒜粉、鹽和黑椒打散。

3. 蛋液中混合熟馬鈴薯、粟米粒、莫札瑞拉芝士 和辣椒粉攪拌均勻。

4. 焗爐可用容器塗抹橄欖油，倒入混合好的馬鈴薯蛋液，接著在表面依次鋪上芝士片、火腿和莫札瑞拉芝士。

5. 焗爐以250度預熱，預熱好後轉至200度焗15-20分鐘即可。